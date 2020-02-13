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13февраля
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сегодня, 14:16 9

В Благовещенске проведут проверку в связи со смертью пациента

В Благовещенске проведут проверку в связи со смертью пациента
Фото: Амур.инфо

Врачебная комиссия проведет проверку после смерти 57-летнего жителя Белогорья. Мужчины не стало 10 февраля. По словам родных, ему дважды вызывали бригаду скорой помощи.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» сын умершего Александр, отец почувствовал себя плохо в ночь с 9 на 10 февраля. В этот момент с ним находилась его гражданская супруга. Мужчине вызвали скорую, она приехала быстро. После осмотра медики сделали пациенту укол. Встал вопрос о том, чтобы ехать в больницу. При этом из-за больных ног сам мужчина передвигаться не мог.

Как рассказала сожительница Александру, его отец был готов ехать, поскольку его очень мучили боли. «Но от бригады врачей прозвучал отказ: "Как мы вас донесем? У нас носилок нет. Да и машина внизу, в ней уже есть пациент"», – объяснила она.

В итоге отец подписал отказ от госпитализации. При этом он думал, что подписывает другую бумагу, уверяет Александр.

Наутро горожанину стало хуже. Ему повторно вызвали скорую помощь с просьбой привезти носилки. Однако врачи не успели: мужчина умер от инфаркта до их приезда.

Как прокомментировали агентству в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области, по данному случаю врачебная комиссия проведет тщательную проверку.

«В соответствии с записью в карте вызова, по ЭКГ инфаркт не выявлен, но инфаркт мог развиться в течение ночи. В госпитализации пациенту не отказывали. Ему было предложено отправиться в стационар. Бригада транспортировала пациентку из Белогорья, однако если бы пациент согласился поехать в больницу, для его транспортировки прислали бы другую бригаду скорой помощи. Однако он официально отказался от госпитализации. Сообщаем также, что при оказании помощи пациенту родственников, обратившихся с жалобой, в квартире не было», – говорится в ответе ведомства.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    Странно как то. Машины скорой помощи совсем не маленькие. Неужели нельзя было двух человек увезти из Белогорья?

    В Белогорье гнать другую машину, когда одна уже стоит под окном у пациента? Это сколько времени надо?

    Похоже дело в "чиновничьем" равнодушии к людям.

    Проверку надо с министерства начинать!!!

  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Ведомство знает как ответить

  • Lilfef

    Lilfef
    1 час назад

    Человеку было плохо. А они оказали первую, и слова их были полегчало. И уехали очень быстро. А для того чтобы вызвать другую карету скорой помощи с носилками, для этого нужно было направление от местного терапевта. Какое направление. Человеку плохо. Ни хочу обидеть людей в белых халатах. Но этот вызов был плачевным для человека. И их халатность и подсовывание человеку какие то бумаги в момент, когда боли мучают, свинство.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Lilfef

    И их халатность и подсовывание человеку какие то бумаги в момент, когда боли мучают, свинство.



    Не верю!



    Сколько раз ни общался со скорачами, всегда предлагали госпитализацию и уговаривали (разными страшилками) поехать в больницу.



  • invv

    invv
    1 час назад



    Oldlord , сегодня, 15:07



    Соглашусь. Не так давно сама вызывала. Уговаривали упорно, хотя я сама знаю что у меня, нужно просто обезболивание и показаний к госпитализации нет. Тем не менее говорили: "Давайте все-таки в больницу на всякий случай".

    А вот нести до машины, если человек не ходит, это действительно проблема, у скорой реально некому.

  • Парус

    Парус
    47 минут назад

    Немного не поняла- «с ним находилась его гражданская супруга». Если человек плохо себя чувствует- неужели близкий рядом находящийся человек видя что супруг подписывает отказ от госпитализации будет молчать? Или почему при сотрудниках скорой тут же не позвонила повторно и сказала что не хотят госпитализировать?

  • Lilfef

    Lilfef
    25 минут назад

    У каждого свое понятие. Но факт остается фактом. Ни страшилок, ни уговоров не было. Для вызова потребовали направление.

    И хочу добавить, утром 10 числа при вызове скорой, которая говорила к вам вчера приезжали, где направление. Что вы думаете. Раз пять звонили. И до местного врача звонили. Узнать про направление. Но увы скорая так быстро приехала через 2часа.

  • Lilfef

    Lilfef
    22 минуты назад

    И кто пишет что не верит. Тот просто не был в такой ситуации.

  • Lilfef

    Lilfef
    22 минуты назад

    И кто пишет что не верит. Тот просто не был в такой ситуации.

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