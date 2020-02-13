В Благовещенске проведут проверку в связи со смертью пациента

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Врачебная комиссия проведет проверку после смерти 57-летнего жителя Белогорья. Мужчины не стало 10 февраля. По словам родных, ему дважды вызывали бригаду скорой помощи.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» сын умершего Александр, отец почувствовал себя плохо в ночь с 9 на 10 февраля. В этот момент с ним находилась его гражданская супруга. Мужчине вызвали скорую, она приехала быстро. После осмотра медики сделали пациенту укол. Встал вопрос о том, чтобы ехать в больницу. При этом из-за больных ног сам мужчина передвигаться не мог.

Как рассказала сожительница Александру, его отец был готов ехать, поскольку его очень мучили боли. «Но от бригады врачей прозвучал отказ: "Как мы вас донесем? У нас носилок нет. Да и машина внизу, в ней уже есть пациент"», – объяснила она.

В итоге отец подписал отказ от госпитализации. При этом он думал, что подписывает другую бумагу, уверяет Александр.

Наутро горожанину стало хуже. Ему повторно вызвали скорую помощь с просьбой привезти носилки. Однако врачи не успели: мужчина умер от инфаркта до их приезда.

Как прокомментировали агентству в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области, по данному случаю врачебная комиссия проведет тщательную проверку.

«В соответствии с записью в карте вызова, по ЭКГ инфаркт не выявлен, но инфаркт мог развиться в течение ночи. В госпитализации пациенту не отказывали. Ему было предложено отправиться в стационар. Бригада транспортировала пациентку из Белогорья, однако если бы пациент согласился поехать в больницу, для его транспортировки прислали бы другую бригаду скорой помощи. Однако он официально отказался от госпитализации. Сообщаем также, что при оказании помощи пациенту родственников, обратившихся с жалобой, в квартире не было», – говорится в ответе ведомства.