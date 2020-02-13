Число заболевших на «коронавирусном» лайнере увеличилось до 219

Стало известно о 44 новых подтверждённых случаях заражения коронавирусом среди присутствующих на круизном лайнере Diamond Princess. Из них 43 пассажира и 1 член экипажа.

Общее число инфицированных по состоянию на 13 февраля составляет 219 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като. Среди этой группы заболевших 29 граждан Японии и 15 иностранцев. Неизвестно, есть ли среди них граждане России.

По словам японского министра, длительное пребывание на судне престарелых пассажиров может представлять угрозу для их здоровья. В связи с этим власти Японии приняли решение досрочно эвакуировать всех желающих, перешагнувших 80-летний порог.

Всего на Diamond Princess находятся около 3,6 тысячи человек, среди них 24 гражданина России. Сообщений о заражении россиян пока не поступали.

Окончание карантина на корабле намечено на 19 февраля. Начать перевозить пожилых людей на берег планируется 14 февраля, сообщает Life.

Судно Diamond Princess в порт не пускают. Распространителем вируса на борту стал 80-летний пассажир, который ещё 25 января сошёл на берег. Сейчас пассажирам не разрешается покидать каюты, но у них работают телевидение и интернет.