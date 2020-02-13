В Благовещенске осужден водитель автобуса, сбивший насмерть девочку

Амурчанин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 264, частью 3 статьи 327 УК РФ – управление автомобилем с нарушением правил дорожного движения, повлекшим смерть человека, а также использование заведомо подложного документа.

Установлено, что водитель маршрутного автобуса, двигаясь по одной из улиц, на регулируемом перекрестке при повороте направо не уступил девочке дорогу. Она шла на зеленый сигнал светофора.

Кроме того, для получения водительских прав, мужчина использовал заведомо подложное медицинское заключение об отсутствии у него заболеваний. У водителя были противопоказания к вождению из-за глазного заболевания, что и послужило причиной ДТП.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также мужчину лишили права управлять транспортом на 2 с половиной года.

В пользу потерпевшего взыскан 1 миллион рублей в счет возмещения морального вреда. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Благовещенска. Приговор в законную силу не вступил, сообщает амурская прокуратура.

Как сообщало Амур.инфо, в тот вечер девочка со старшим братом шла в библиотеку. Мальчик в аварии не пострадал. «Я разговаривал с человеком, владельцем видеорегистратора. На записи видно, как водитель автобуса марки ПАЗ, маршрут № 31, при повороте направо не пропустил Анну. Допустив наезд на ребенка, протащил ее порядка 10 метров и остановился только через 10 метров после наезда. То есть от начала наезда до остановки проехал 20 метров», – рассказывал Амур.инфо в день происшествия родственник погибшей девочки.

Происшествие на регулируемом перекрестке вызвало общественный резонанс. Благовещенцы несли к месту гибели 6-летней Ани цветы и игрушки.