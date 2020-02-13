Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:57 13

В Благовещенске осужден водитель автобуса, сбивший насмерть девочку

В Благовещенске осужден водитель автобуса, сбивший насмерть девочку

В Благовещенске осудили водителя автобуса, сбившего на перекрестке Калинина – Красноармейской девочку. Трагедия случилась в августе прошлого года. Ребенок 2012 года рождения скончался на месте. Приговор в отношении 64-летнего мужчины вынес Благовещенский городской суд 12 февраля.

Амурчанин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 264, частью 3 статьи 327 УК РФ – управление автомобилем с нарушением правил дорожного движения, повлекшим смерть человека, а также использование заведомо подложного документа.

Установлено, что водитель маршрутного автобуса, двигаясь по одной из улиц, на регулируемом перекрестке при повороте направо не уступил девочке дорогу. Она шла на зеленый сигнал светофора.

Кроме того, для получения водительских прав, мужчина использовал заведомо подложное медицинское заключение об отсутствии у него заболеваний. У водителя были противопоказания к вождению из-за глазного заболевания, что и послужило причиной ДТП.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также мужчину лишили права управлять транспортом на 2 с половиной года.

В пользу потерпевшего взыскан 1 миллион рублей в счет возмещения морального вреда. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Благовещенска. Приговор в законную силу не вступил, сообщает амурская прокуратура.

Как сообщало Амур.инфо, в тот вечер девочка со старшим братом шла в библиотеку. Мальчик в аварии не пострадал. «Я разговаривал с человеком, владельцем видеорегистратора. На записи видно, как водитель автобуса марки ПАЗ, маршрут № 31, при повороте направо не пропустил Анну. Допустив наезд на ребенка, протащил ее порядка 10 метров и остановился только через 10 метров после наезда. То есть от начала наезда до остановки проехал 20 метров», – рассказывал Амур.инфо в день происшествия родственник погибшей девочки.

Происшествие на регулируемом перекрестке вызвало общественный резонанс. Благовещенцы несли к месту гибели 6-летней Ани цветы и игрушки.

Просмотров всего: 2034

#дети #происшествия #суды #транспорт

распечатать


В России и мире

В Шотландии на берег вынесло огромный скелет неизвестного существа
Происшествия

ЧП в Сковородинском районе привело к задержке пассажирских поездов
Общество 1

В амурском минкульте ищут помещения для детей на время реконструкции АОДНТ (фото)
Происшествия 9

В Благовещенске проведут проверку в связи со смертью пациента
Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Монстриха

    Монстриха
    2 часа назад

    за жизнь ребенка так мало...слов нет

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Нашим хрякам-чинушам говоришь про опасные перекрестки, они лишь "Создают рабочие группы и разрабатывают комплексы мероприятий". И начинают работать лишь когда произойдет трагедия.

    Аналогично было и с перекрестком 50 лет Октября - Ленина - не поставили светофор пока девушку мотоциклист не сбил.

  • Rick1979

    Rick1979
    2 часа назад

    Сейчас на меня набросятся с возмущением, но скажу, что на месте этого водителя может оказаться любой, кто управляет транспортным средством и не дай Бог такое случиться и все - однозначно срок и сломанная жизнь, т.к. тюрьма еще никого не исправила. А в такую ситуацию попасть - очень легко, и потом скажут - отвлекся - виноват, не успел затормозить - виноват и т.д. В общем виноват в принципе, т.к. управляешь источником повышенной опасности.

  • omniscope

    omniscope
    2 часа назад

    Хм, теперь понятно, почему сегодня на ул. Воронкова, между Василенко и Тепличной сотрудники ГИБДД массово останавливали маршрутные автобусы.

  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Надо вводить более жёсткие меры связанные с дтп особенно со смертельным исходом, а не показуху делать когда случится горе они типа что то предпринимают. А можно было б сколько смертей предотвратить, был бы жёстче закон по пьяным да по тем кому права дают, а им велосипед опасно давать не говоря о транспорте

  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    А водители маршруток большенство вообще по зеркалам не смотрят, летят глаза вылупят график у них. Скажите тяжело им устают, так пусть сменят профессию

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    А водители маршруток большенство вообще по зеркалам не смотрят, летят глаза вылупят график у них. Скажите тяжело им устают, так пусть сменят профессию

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Rick1979

    Сейчас на меня набросятся с возмущением, но скажу, что на месте этого водителя может оказаться любой, кто управляет транспортным средством и не дай Бог такое случиться и все - однозначно срок и сломанная жизнь, т.к. тюрьма еще никого не исправила. А в такую ситуацию попасть - очень легко, и потом скажут - отвлекся - виноват, не успел затормозить - виноват и т.д. В общем виноват в принципе, т.к. управляешь источником повышенной опасности.



    Ну, вы даёте! Сломанная жизнь - а как насчет потерянной жизни, да еще ребенка?!

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    Да у нас в городе каждый пятый водитель - отмороженный на всю голову. Вчера на перекрестке студенческой-институтской стоял на светофоре, три, ТРИ, Карл!, машины за одну фазу светофора проехали на красный. Не на мигающий зеленый,а на горящий красный. Это не водители источника повышенной опасности, это сами повышенные опасности, которые пока не собьют кого-нибудь, не присядут и на нарах не начнут слезы лить, как несправедлива их судьбинушка!

  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    У водителя были противопоказания к вождению из-за глазного заболевания, что и послужило причиной ДТП.

    Это надо так написать.....

    А водители автобусов и такси действительно в большинстве отморозки.

  • invv

    invv
    49 минут назад

    На 50 лет Октября-Амурской тоже постоянно на красный все летят строем. А водители автобусов по-видимому считают, что им на любой можно, как на зеленый, так и на красный. Ни разу не видела, чтобы автобус на этом перекрестке пропустил пешехода.

  • meneJer

    meneJer
    13 минут назад

    Мизантроп со стажем

    Да у нас в городе каждый пятый водитель - отмороженный на всю голову. Вчера на перекрестке студенческой-институтской стоял на светофоре, три, ТРИ, Карл!, машины за одну фазу светофора проехали на красный. Не на мигающий зеленый,а на горящий красный. Это не водители источника повышенной опасности, это сами повышенные опасности, которые пока не собьют кого-нибудь, не присядут и на нарах не начнут слезы лить, как несправедлива их судьбинушка!



    если при повороте налево, ничего страшного. додиков которые до усрачки едут прямо тоже хватает...

    тут виноват конкретно слепой водитель!

    и вообще я думал, что водитель покончил жизнь самоубийством через несколько дней после случившегося....(кто-то рассказывал, а может путаю что-то...)

    3 года общего режима + возможная досрочка = маловато за жизнь человека который еще прожил бы лет 30-50 точно...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 минуты назад

    Смешной у нас суд.

    Мужику 64, у него заболевание, которое не позволяет ему управлять автотранспортом, а ему ограничение от управления на 2 года.

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь