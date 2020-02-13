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13февраля
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сегодня, 13:39 0

День святого Валентина ожидается ясным: прогноз погоды в Амурской области

День святого Валентина ожидается ясным: прогноз погоды в Амурской области
Фото: pixabay.com

14 февраля в Амурской области будет переменно облачно, местами по северу пройдет слабый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура ночью по северу составит 22...27, местами – 30...35 , по югу – 19...24, местами – 25...30, градусов ниже нуля. Днем на севере будет минус 10...15, местами – 17...22, на юге – 8...13 градусов.

В Благовещенске день ожидается ясным. Ветер с северо-запада разгонится до 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 19...21, днем – 6...8 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода #праздники

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