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13февраля
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сегодня, 13:31 0

В Тынде 59-летний мужчина хранил в гараже «для себя» гашишное масло

В Тынде 59-летний мужчина хранил в гараже «для себя» гашишное масло
Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

В Тынде направлено в суд уголовное дело по факту хранения наркотиков. Более 75 граммов гашишного масла было обнаружено и изъято в гараже у 59-летнего местного жителя. Его задержали.

Как пояснил задержанный, растительный наркотик он хранил без цели сбыта, для личного потребления.

Следователями Тындинского ЛО МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере. Оно направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Суда фигурант будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

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#происшествия #Тында

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