ВОЗ: в Китае отмечают снижение количества заболевших коронавирусом

Количество новых заболевших коронавирусом в Китае последнюю неделю стабильно снижается, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Но при этом, по его словам, опасность еще не миновала, вспышка может пойти в другую сторону.

Гендиректор ВОЗ также напомнил, что количество стран, где были обнаружены заболевшие вирусом, с 4 февраля остается неизменным, пишет РИА Новости.

Несмотря на позитивные заявления ВОЗ, в соседней с Благовещенском городской агломерации Хэйхэ количество заболевших коронавирусом нового вида увеличилось на 4 и составило на конец 12 февраля 10 заболевших. Всего в Китае на 8:40 13 февраля пекинского времени зарегистрирован 46 361 случай заболевания коронавирусом. 5 851 человек вылечился. 1 362 скончались от заболевания.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии.