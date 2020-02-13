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13февраля
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сегодня, 12:52 3

ВОЗ: в Китае отмечают снижение количества заболевших коронавирусом

ВОЗ: в Китае отмечают снижение количества заболевших коронавирусом
Фото: Global Look Press/Hao Yuan/Xinhua

Количество новых заболевших коронавирусом в Китае последнюю неделю стабильно снижается, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Но при этом, по его словам, опасность еще не миновала, вспышка может пойти в другую сторону.

Гендиректор ВОЗ также напомнил, что количество стран, где были обнаружены заболевшие вирусом, с 4 февраля остается неизменным, пишет РИА Новости.

Несмотря на позитивные заявления ВОЗ, в соседней с Благовещенском городской агломерации Хэйхэ количество заболевших коронавирусом нового вида увеличилось на 4 и составило на конец 12 февраля 10 заболевших. Всего в Китае на 8:40 13 февраля пекинского времени зарегистрирован 46 361 случай заболевания коронавирусом. 5 851 человек вылечился. 1 362 скончались от заболевания.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии.

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#здоровье #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Алхимик

    Алхимик
    3 часа назад

    Новости центральных агентств прочитайте уже наконец.!

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    3 часа назад

    Как-то интересно оно снижается. За сутки прирост новых больных составил почти 15 тысяч человек

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Игорь Путилов

    Как-то интересно оно снижается. За сутки прирост новых больных составил почти 15 тысяч человек



    Поправки в Конституцию подписаны - можно писать более сдержано о коронавирусе. Главная цель была зассать людям уши страстями о вирусе и протолкнуть обсуждение Конституции, по которой часть губеров, депутатов будут пожизненно на постах. Удобно ведь!

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