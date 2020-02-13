В правительстве Приамурья обсудили изменение налогового законодательства и перерасчет оплаты ТКО

В региональном правительстве прошло заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе. Там обсудили мероприятия по обучению бизнесменов, определение объемов и массы твердых коммунальных отходов и другие вопросы.

В частности, прозвучало, что на проведение и организацию обучающих мероприятий для предпринимателей Амурской области в рамках национального проекта «Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году предусмотрено 184 миллиона рублей.

Министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова рассказала, что на сегодняшний день активно формируется план обучающих мероприятий для бизнеса в текущем году. Он создается в основе на пожелания самих предпринимателей, которые подавали свои идеи, темы и предложения в январе в ходе опросной кампании.

«Нам крайне важно было сделать процесс отбора максимально открытым. Практика показывает, что наибольшим успехом пользуются именно те мероприятия, которые предлагают большое количество людей. За небольшой промежуток времени мы собрали почти 500 заявок от предпринимателей со всей Амурской области. Самыми популярными стали темы IT-сферы, маркетинга, управления персоналом, налогообложения, а также создание франшизы и масштабирование бизнеса. В первую очередь при формировании плана мероприятий будем опираться именно на эти направления», – отметила Людмила Старкова.

В свою очередь от бизнес-сообщества поступило предложение создавать возможность предпринимателям участвовать не только в качестве слушателей, но и полноценных организаторов обучающих мероприятий для бизнеса. Министр рассказала, что такая возможность для новых организаторов есть, однако они должны понимать большую ответственность и необходимость создания действительно качественного, полезного и интересного события для бизнеса в регионе.

Большой интерес со стороны предпринимательского сообщества по-прежнему взывает вопрос оплаты услуг региональных операторов и замеры ТКО. По словам бизнесменов, они стали платить больше за вывоз мусора. Для того, чтобы пересмотреть нормативы и приблизить к экономически правильным показатели для предприятий, в муниципалитетах запущена процедура замеров объема и массы отходов исходя из фактических значений. Данные будут обработаны и направлены в Государственное бюджетное учреждение Приамурья «Экология» для дальнейшей передачи в московскую Академию коммунального хозяйства им. Панфилова. Информация будет применяться для расчета новых нормативов накопления ТКО.

Директор ГБУ «Экология» Василий Офицеров рассказал, что такие замеры будут проводиться каждый сезон 4 раза в год. Исходя из полученных данных, к началу следующего года будут сформированы новые оптимальные нормативы с учетом фактического производства твердых коммунальных отходов. Первые замеры были проведены с 10 по 17 января. При этом, чтобы исключить все сомнения в качестве таких замеров, они будут проводится с участием представителей предпринимателей.

Отдельный акцент в ходе заседания был сделан на теме налогообложения. Большая работа по снижению налоговой нагрузки на бизнес в связи с отменой системы ЕНВД в следующем году сейчас ведется в региональном министерстве экономического развития и внешних связей совместно с предпринимательским сообществом, сообщает пресс-служба ведомства.

«Реализация в регионе крупных инвестиционных проектов позволяет нам рассматривать возможность снижения налоговых ставок для предпринимателей без больших потерь для бюджета. Но мы и в этим случае должны быть максимально открытыми для диалога. Предлагаю Совету предпринимателей направить свои предложения в этом направлении», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.