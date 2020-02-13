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13февраля
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сегодня, 12:28 0

День всех влюбленных не вызвал ажиотажа в загсах Приамурья

День всех влюбленных не вызвал ажиотажа в загсах Приамурья
Фото: pixabay.com

В День святого Валентина, 14 февраля, решили официально пожениться около 40 пар амурчан. Такое количество регистраций в регионе является среднестатистическим для пятницы.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в управлении ЗАГС Амурской области, 14 февраля не случится всплеска подписей актов гражданского состояния. В этот день состоится регистрация 38 пар, из них 14 распишутся в Благовещенске. Это показатели среднестатистического дня, поэтому учреждение будет работать по обычному расписанию.

Для сравнения: в 2019 году в регионе в День святого Валентина зарегистрировалось 30 пар. Небольшое увеличение количества желающих узаконить брак специалисты связывают с тем, что в этом году 14 февраля выпадает на пятницу, предваряющей выходные, а в прошлом — это была середина недели.

Сотрудники амурского загса считают, что западный праздник не прижился в регионе. Большей популярностью пользуется его отечественный аналог – День семьи, любви и верности. Только в Благовещенске 8 июля прошлого года зарегистрировалось 20 пар, хотя день выпал на непопулярную среду.

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#праздники

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