День всех влюбленных не вызвал ажиотажа в загсах Приамурья

В День святого Валентина, 14 февраля, решили официально пожениться около 40 пар амурчан. Такое количество регистраций в регионе является среднестатистическим для пятницы.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в управлении ЗАГС Амурской области, 14 февраля не случится всплеска подписей актов гражданского состояния. В этот день состоится регистрация 38 пар, из них 14 распишутся в Благовещенске. Это показатели среднестатистического дня, поэтому учреждение будет работать по обычному расписанию.

Для сравнения: в 2019 году в регионе в День святого Валентина зарегистрировалось 30 пар. Небольшое увеличение количества желающих узаконить брак специалисты связывают с тем, что в этом году 14 февраля выпадает на пятницу, предваряющей выходные, а в прошлом — это была середина недели.

Сотрудники амурского загса считают, что западный праздник не прижился в регионе. Большей популярностью пользуется его отечественный аналог – День семьи, любви и верности. Только в Благовещенске 8 июля прошлого года зарегистрировалось 20 пар, хотя день выпал на непопулярную среду.