В Хэйхэ количество заболевших коронавирусом увеличилось до 10 человек

В соседней с Благовещенском городской агломерации Хэйхэ количество заболевших коронавирусом нового вида увеличилось на 4 и составило на конец 12 февраля 10 заболевших. Об этом информирует Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

Всего в соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян на 24:00 12 февраля по пекинскому времени зарегистрировано 395 случаев заболевания коронавирусом. Из них 159 в Харбине, 45 – в Суйхуа, 44 – в Цзиси, 39 – в Шуанъяшане, 33 – в Цицикаре, 16 – в Цитайхэ, 15 – в Цзямусы, 15 – в Дацине, 12 – в Муданьцзяне, 10 – в Хэйхэ, 5 – в Хэгане и 2 в округе Большой Хинган.

Состояние 62 больных оценивается, как тяжелое. Зарегистрировано уже 9 смертных случаев с начала вспышки заболевания. 4 человека скончались в Суйхуа, 1 в Дацине, 2 в Шуанъяшане, 1 в Цицикаре и 1 в Харбине, пишет biang.ru. 31 больной вылечился и выписан из больниц. Заболевание подозревается еще у 146 человек.

Как поясняет ведомство, медики также наблюдают за 12 787 жителями, которые находились в тесном контакте с заболевшими. Заболевание исключили у 8 603 человек.

Всего в Китае на 8:40 13 февраля пекинского времени зарегистрирован 46 361 случай заболевания коронавирусом. Оно подозревается также у 16 067 заболевших. 5 851 человек вылечился. 1 362 скончались от заболевания.

Больше всего заболевших в провинции Хубэй – 34 874. 3 441 вылечился, 1 175 скончались от коронавируса. В Пекине зарегистрировано 352 случая заболевания, 56 человек вылечились, 3 скончались. В Шанхае зарегистрировано 313 случаев заболевания, 57 человек вылечились, 1 скончался.