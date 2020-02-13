Появились подробности ЧП на железной дороге в Сковородинском районе

В Главном управлении МЧС России по Амурской области развернут оперативный штаб. На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательной части в составе трёх человек и одной единицы техники, а также два аварийно-восстановительных поезда со станций Ерофей Павлович и Сковородино.

Погибших и пострадавших, задержки в движении пассажирских поездов нет, сообщает управление МЧС России по Амурской области.