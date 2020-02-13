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13февраля
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сегодня, 12:05 0

Появились подробности ЧП на железной дороге в Сковородинском районе

Появились подробности ЧП на железной дороге в Сковородинском районе
Фото: 28.mchs.gov.ru

Авария произошла 12 февраля около полуночи. С железнодорожного пути сошли семь полувагонов с углем грузового состава, из них два опрокинулись.

В Главном управлении МЧС России по Амурской области развернут оперативный штаб. На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательной части в составе трёх человек и одной единицы техники, а также два аварийно-восстановительных поезда со станций Ерофей Павлович и Сковородино.

Погибших и пострадавших, задержки в движении пассажирских поездов нет, сообщает управление МЧС России по Амурской области.

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#происшествия

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