Бизнесменам Приамурья помогут наладить поставку своей продукции в Казахстан

Амурские предприниматели могут принять участие в работе масштабной биржи деловых контактов. Она пройдет с 4 по 6 марта в столице Казахстана Нур-султане. Бизнесмены из Приамурья смогут провести прямые B2B встречи с крупнейшими торговыми сетями и дистрибьюторами в сфере продуктов питания, товаров народного потребления, стройматериалов и детских товаров.

Бизнес-миссию в Казахстан организует Центр поддержки экспорта Амурской области. Там сообщили, что центр берет на себя организацию всех договор, встреч, оплату услуг переводчика, трансфер участников от одного места в другое. Все это будет оплачиваться за счет средств федерального бюджета. Обычно такие миссии обходятся в пределах от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Билеты и проживание предприниматели должны будут оплачивать самостоятельно.

Минимальное количество участников, при котором эта поездка состоится, – два, максимальное – 10. Принять участие могут представители субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в соответствующем реестре. Также они должны быть зарегистрированы на территории Приамурья.

Заявки на участие в бизнес-миссии принимают в Центре поддержки экспорта Амурской области по адресу в Благовещенске: улица Зейская, 287, 2 этаж. Всю необходимую консультационную поддержку по продвижению вашей продукции за рубеж можно по телефону в рабочее время: 8 (4162) 772-609.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Амурской области Екатерины Бендик, формат бизнес-миссий эффективно помогает продвигать продукции региональных предпринимателей на международные рынки и устанавливать деловые связи с потенциальными партнерами.

Договориться о поставке своей продукции станет возможно в ходе переговоров с такими лидерами рынка Казахстана, как торгово-розничная сеть «Магнум», группа-ритейл компаний «Мегастрой », а также крупной сетью продовольственных и непродовольственных товаров Small&Skif, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей региона.

«Основная задача, которая поставлена перед нами в рамках регионально экспортного стандарта – расширять географию рынков сбыта амурской продукции. За полтора года работы Центра нам удалось создать несколько региональных продуктовых брендов и содействовать реализации этой продукции в странах азиатско-тихоокеанского региона. Теперь цель более амбициозна – покорять новые страны нашей продукцией и Казахстан – первое государство из этого списка. Это очень непростой и комплексный процесс, к которому мы можем подготовить амурского производителя», – рассказала Екатерина Бендик.