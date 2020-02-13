Мишустин и Греф дали комментарий по вопросу продажи акций Сбербанка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом. Они обсудили покупку правительством контрольного пакета акций кредитной организации и ее будущее.

«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров», – сказал Греф (цитата по сайту правительства). И добавил, что Фонд национального благосостояния получит от дивидендов Сбербанка «значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются».

Глава правительства выразил надежду, что Сбербанк станет еще удобнее для вкладчиков-россиян. Для этого необходимо эффективно применять электронные сервисы и технологии, которыми банк уже обладает. Он считает, что это может стать хорошей основой для построения цифровой платформы государства.

Герман Греф согласился с премьером и рассказал, что в ближайшие годы банк будет вводить новые сервисы, как финансовые, так и нефинансовые. Председатель правления также привел примеры успешного взаимодействия с Минсельхозом, Минпромторгом, ПФР и ФНС. Он отметил, что банк намерен наращивать сотрудничество.

Говоря о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству, Греф отметил, что инвесторы поддержали сделку. Это отразилось на росте ценных бумаг: вчера почти на 1 % выросли обыкновенные акции, более чем на 2 % выросли привилегированные акции, сообщает РИА Новости.

Свою точку зрения по поводу возможной продажи акции Сбербанка правительству высказал ИА REGNUM экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Он считает, что правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка. По мнению экономиста, это будет катастрофой и будет означать, что деньги России ей не принадлежат.

Как сообщало Амур.инфо, Минфин России и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала ПАО «Сбербанк России». Пакет акций правительство выкупит за счет средств Фонда национального благосостояния. Сделка превысит 2,5 триллиона рублей. Документ, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство. Его обсудят 13 февраля.