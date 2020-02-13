Китайцы делают маски для питомцев, чтобы спасти их от коронавируса

Фото: соцсети

В Сети набирают популярность фотографии животных в защитных средствах. Так жители КНР пытаются защитить домашних животных от коронавируса.

На фотографиях домашние животные оказались одеты как в обычные трехслойные медицинские маски, так и в специальные изобретения для животных.

Некоторые предприимчивые хозяева сделали прорези в стандартных масках для глаз и надели полностью на морды своих питомцев.

Как сообщил telegram-канал «Выпускайте Кракена!», производитель специальных масок для собак «поднял продажи в 10 раз» в связи с распространением вируса.

Известно, что заразиться коронавирусом могут не только люди, но и животные.