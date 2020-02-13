В Приамурье ждут замминистра обороны, Максима Дунаевского и Арину Шарапову

В пятницу, 14 февраля, в ДВОКУ пройдет празднование 80-летия училища. На мероприятие ждут высоких гостей: заместителя министра обороны РФ – генерал-полковника Александра Фомина и членов Общественного совета при Минобороны России.

Приезд замминистра обороны подтвердили в пресс-службе Восточного военного округа.

Также, по предварительным данным, от Общественного совета на праздник приедут: Павел Гусев – главный редактор газеты «Московский комсомолец», президент Союза журналистов Москвы; Максим Дунаевский – художественный руководитель Московской областной филармонии; Арина Шарапова – журналист, ведущая программ дирекции утренних телепрограмм Первого канала и другие.

Как сообщало Амур.инфо, во вторник, 11 февраля, Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище имени маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского отпраздновало 80-летний юбилей.

История ДВОКУ берет начало с 1940 года. 11 февраля приказом командующего Первой Отдельной Краснознамённой армией М. М. Поповым было создано военно-пехотное училище с дислокацией во Владивостоке. 16 июня 1941 года состоялся первый выпуск учебного заведения. По данным Центрального архива Министерства обороны СССР в битве под Москвой 1942 года участвовало около двух тысяч выпускников пехотного училища.

В сентябре 1949 года на основании приказа Министерства Вооружённых сил СССР кузницу военных кадров передислоцировали в Благовещенск. Свое привычное для многих название – ДВОКУ – училище получило в 1958 году. А через 10 лет ему присвоили имя Героя Советского Союза маршала К. К. Рокоссовского.

В октябре 2019 года указом президента училищу за высокие показатели в подготовке высококвалифицированных профессиональных кадров был присвоен орден Жукова. И училище стало называться Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище имени маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского.

Таким образом, училище носит имя двух полководцев, двух маршалов Победы.