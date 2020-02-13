Заключенная из Амурской области попробует принять участие во Всероссийском конкурсе талантов

Фото: пресс-служба УФСИН России по Амурской области

В Приамурье завершился первый этап конкурса среди осужденных женщин «А ну-ка, девушки!». Участие приняли 12 женщин. Видеопрезентацию победительницы направят для участия во втором этапе.

Соревнование включало в себя несколько испытаний. Участницы должны были рассказать о себе и проявить свои творческие способности. Они исполняли песни, декламировали стихотворения и играли на гитаре. В конкурсе оценивались художественный уровень и красочность номера, оригинальность, артистичность и исполнительское мастерство.

Затем осужденные должны были рассказать о своей родине, продемонстрировать костюм, изготовленный собственными руками, и показать кулинарные умения, приготовив сладкое блюдо.

Из видеоматериалов выберут лучший, который направят для участия в следующем туре всероссийского конкурса «А ну-ка девушки!», сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.