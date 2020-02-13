Амурские экологи спасают аистов от электрических ударов

Фото: Сайт амурской дирекции по охране животного мира

Экологи готовятся к возвращению краснокнижных птиц в Амурскую область, которых ждут уже в марте. Для этого в Березовском заказнике, расположенном в Ивановском районе, строят пять искусственных опор.

Еще 12 лет назад в Березовском заказнике не было ни одного аиста, теперь в сезон гнездятся до 16 пар, что является результатом постоянного внимания экологов и охотоведов амурской дирекции по охране животного мира. Главная проблема в том, что птицы строили гнезда прямо на опорах ЛЭП, что нередко приводило к энергетическим авариям и гибели аистов.

Проблема стала решаться, когда в заказнике появились первые искусственные опоры, на которых птицы стали гнездиться. Такие опоры преимущественно изготавливаются из экологического материала — бревен, чтобы аисты охотнее на них гнездились. Искусственные конструкции устанавливают с промежутками в полтора километра, поскольку краснокнижные представители дальневосточной фауны не любят соседей. Обязательное условие для установки опоры — рядом должен быть водоем, который станет «столовой», сообщает пресс-служба Дирекция по охране животного мира и ООПТ Амурской области.