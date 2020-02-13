В Амурской области застрелился полицейский

Обновлено: 10:12



Днем в среду, 12 февраля, в Райчихинске было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением. Основная версия случившегося – самоубийство.

Информацию подтвердили в областном УМВД.

«На место происшествия выехали заместитель начальника УМВД, сотрудник управления по работе с личным составом и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД. По данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося», – сообщили в ведомстве.

Как стало известно корреспонденту Амур.инфо, погибший был полицейским-кинологом отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых райчихинского ИВС. В день происшествия он заступил на службу. Трагедии ничего не предвещало. На обед он пошел к родственнице и там совершил суицид.

По имеющимся сведениям, погибший отслужил в армии, проходил все необходимые проверки.

За день до ЧП, 11 февраля, ему исполнилось 26 лет.

Некоторые СМИ написали имя погибшего. На его странице в одной из социальных сетей последняя запись датирована как раз 12 февраля. В 12:41 он написал: «Ушел».

В комментариях к его фотографии люди пишут соболезнования и говорят, что не могут поверить в случившееся.