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13февраля
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сегодня, 09:44 8

В Амурской области застрелился полицейский

В Амурской области застрелился полицейский
Фото: pixabay.com

Обновлено: 10:12

Днем в среду, 12 февраля, в Райчихинске было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением. Основная версия случившегося – самоубийство.

Информацию подтвердили в областном УМВД.

«На место происшествия выехали заместитель начальника УМВД, сотрудник управления по работе с личным составом и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД. По данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося», – сообщили в ведомстве.

Как стало известно корреспонденту Амур.инфо, погибший был полицейским-кинологом отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых райчихинского ИВС. В день происшествия он заступил на службу. Трагедии ничего не предвещало. На обед он пошел к родственнице и там совершил суицид.

По имеющимся сведениям, погибший отслужил в армии, проходил все необходимые проверки.

За день до ЧП, 11 февраля, ему исполнилось 26 лет.

Некоторые СМИ написали имя погибшего. На его странице в одной из социальных сетей последняя запись датирована как раз 12 февраля. В 12:41 он написал: «Ушел».

В комментариях к его фотографии люди пишут соболезнования и говорят, что не могут поверить в случившееся.

Просмотров всего: 5080

#жизнь #происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Правильнее наверное будет написать, что основная причина - доведение до самоубийства, ибо полицейские просто так в себя не стреляют.

  • Задело

    Задело
    1 час назад

    тоже так думаю

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    Сейчас кто то получит пистон в одно место.

  • Премио

    Премио
    1 час назад

    И этим людям доверяют оружие я всегда знал что в полиций работают одни психи!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Премио И этим людям доверяют оружие я всегда знал что в полиций работают одни психи!

    Ну да, и охраняют сидящих в камерах ИВС, безобидных, законопослушных граждан, которые "тише воды, ниже травы"...

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 час назад

    Надо внимательно разобраться... И уже после этого делать выводы.

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    Сейчас опять всех сотрудников затрахают проверками из за одного ...

  • SVV28

    SVV28
    56 минут назад

    "Основная версия случившегося-- самоубийство" ___________________. ОДНА ИЗ ВЕРСИЙ случившегося - самоубийство...

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