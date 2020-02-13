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13февраля
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сегодня, 09:54 1

Администрация Благовещенска раздала «культурные» гранты на 3,5 миллиона рублей

Администрация Благовещенска раздала «культурные» гранты на 3,5 миллиона рублей

12 февраля в администрации Благовещенска состоялась церемония чествования победителей IX муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Сертификаты на общую сумму в 3,5 миллиона рублей 24 победителям вручала мэр города Валентина Калита.

В этом году на грантовый конкурс поступило 48 заявок от 23 общественных организаций и пяти муниципальных учреждений культуры. Конкурсной комиссией поддержано 24 инициативы, на которые из бюджета муниципалитета выделено средств втрое больше, чем в предыдущем году.

«Проекты на самые разные темы, но все они о нашем городе, о его жителях, о нашей общей истории. Их все объединяет любовь к Благовещенску, которую авторы выразили в своих творческих идеях и проектах», — отметила мэр города.

Городской грантовый конкурс в сфере культуры и искусства представлен в трех номинациях: «Сохранение дружбы народов и сотрудничества народов России», «Году памяти и славы посвящается» и «Благовещенск — столица Приамурья». Победители создадут стилизованную коллекцию костюмов, школу толерантности и выставку историй и портретов горожан разных национальностей. Также планируются военно-исторические реконструкции, будут созданы мобильные передвижные агитбригады, изданы книги памяти, подготовлены тематические концертные программы. Кроме этого, в перспективе появятся студии детской анимации, мобильные выставки, интерактивный музей, состоятся несколько крупных фестивалей.

Муниципальный конкурс грантов по культуре и искусству проводится в столице Амурской области с 2012 года. Всего за 8 лет было поддержано 143 проекта почти на 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#городская власть #конкурсы #культура

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  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    поздравительный мэр

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