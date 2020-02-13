В зале суда застрелился экс-глава управления ФСИН: обзор прессы

Фото: pixabay.com

Новосибирские ученые придумали самоочищающуюся медицинскую маску; врач вживил чипы под кожу людям, они теперь могут обходиться без ключей; есть или нет глобальное потепление. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Давайте посмотрим, какой главный вопрос задается сегодня в главной газете области. А вопрос этот такой: «Почему Амурская область не может обеспечить себя собственными овощами?» Проблему эту обнажил коронавирус. Закрытая из-за него граница показала, насколько сильно мы зависим от импорта. Обеспечить-то овощами, как написано, мы себя можем, вот только как сохранить выращенное? Ну а пока решаются вопросы с хранением, приданием выращенному минимально привлекательного вида, руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Курганова посоветовала есть квашеную капусту.

Полный абзац

Что еще обнажил вражий коронавирус. Еще говорится о том, что «кирпичам» перекрыли кислород. Еще о том, что у амурских производителей зубочисток тоже отсутствие кислорода. Еще о том, что стройки могут остаться без рабочих. Еще о том, что туркомпании терпят убытки. Еще о том, что нанесен удар по амурским пасечникам. Да и вообще, оглянитесь вокруг: что мы без Китая? И вот что интересно: а если за коронавирусом появится еще какая-либо напасть? Выживем?

Очень интересно

Еще в «Амурской правде» вы найдете ответ на вопрос, почему деньги называют «бабками». Я узнал это из материала Анны Деровой о филокартисте Евгении Литусе, собирающем открытки с видами Благовещенска. «Бабки», оказывается, имеют глубокие корни. В свое время на бумажных деньгах, на 100-рублевой купюре печатался портрет Екатерины II, эти деньги называли «екатеринками» и «катьками». Тут все понятно. А поскольку царица на денежке была уже в преклонном возрасте, то и появилось слово «бабки». Правда, интересно?

Полный абзац

А что у нас в «Российской газете»? А здесь рассказывается о том, что 71-летний экс-глава управления ФСИН Виктор Свиридов, обвиняемый в вымогательстве 10 миллионов рублей у зама, после вынесения приговора (3 года лишения свободы) покончил с собой из наградного пистолета. В газете говорится, что сейчас проверят металлодетектор, который не среагировал на пистолет, приставов, которые не заметили оружия, проведут еще какие-то следственные мероприятия. И ложку в конце концов найдут, но, согласитесь, осадочек останется: может, кому-то выгоден был вдруг забарахливший металлодетектор?

Не пропусти

Продолжаю «Комсомольской правдой». Интересный репортаж Дарьи Асламовой, побывавшей в Румынии и выяснившей, с чем страна пришла к 30-летию падения социалистического строя. Подробности скоротечного суда и расстрела (по сути, убийства) четы Чаушеску, раскаяния тех, кто был к этому причастен, о предательстве и о том, как неплохо живут те, кто предал своего руководителя. Материалы Дарьи стараюсь не пропускать, объехала чуть ли не весь мир, а вообще, она нашенская, дальневосточница, из Хабаровска. Прочтите.

На посошок

Ну и завершу тоже «Комсомолкой». Еще вы прочтете здесь о том, что на Урале придумали таблетки от коронавируса, а в Новосибирске – чудо-маску, способную вирус убивать. Еще о том, что Китай купил за кредиты полмира, а Россия наоборот прощает советские долги. О глобальном потеплении, опять же, пишут. Все не могут придумать – есть оно или нет его. А я, читая, о вчерашней температуре вспомнил… Вчера я думал, что глобальное потепление есть.

Ну и еще о том, как некий врач вживил под кожу рук нескольких десятков человек специальные чипы, и теперь им не нужны ни ключи от дверей квартир, сейфов и машин, ни память для запоминания пин-кодов, ни вообще ничего, все в пальчике. Представляете? Я даже сам удивляюсь, что сегодня у меня ничего крамольного. Может, не те страницы листал?