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13февраля
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В Благовещенске зафиксирован первый в 2020 году метеорекорд

В Благовещенске зафиксирован первый в 2020 году метеорекорд
Фото: pixabay.com

В среду, 12 февраля, в областном центре Приамурья синоптики зафиксировали первый метеорологический рекорд 2020 года. Днем столбик термометра в Благовещенске поднялся до отметки 1,6 градуса со знаком минус, что на 7 десятых градуса выше, чем 5 лет назад, в 2015 году.

Температура от 2 до 8 градусов мороза 12 февраля отмечалась практически во всех районах Амурской области, включая самые северные, что значительно выше климатической нормы этих дней. Такая температура характерна для середины марта, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Однако раннее тепло не задержится на территории Приамурья. Конец недели будет холодным: днем на юге области ожидается около 10 градусов мороза, ночью – около минус 20, а на севере – до минус 30 градусов.

По наблюдениям синоптиков, февраль 2019 года был исключительно щедр на температурные рекорды, но все они пришлись на вторую половину месяца.

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#погода #природа

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