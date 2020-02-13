На границе Амурской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге. ЧП произошло 12 февраля в 23:50 по амурскому времени.

Жертв и пострадавших нет, угрозы экологии также нет, сообщили в пресс-службе ЗабЖД.

Информация о задержке пассажирских поездов пока отсутствует. При необходимости движение будет направленно по второму пути, который во время аварии не пострадал.

Причины происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий происшествия на место направлены восстановительные поезда со станций Ерофей Павлович и Сковородино. Работами руководит оперативный штаб.