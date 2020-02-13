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13февраля
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Благовещенцы возмущаются, что медосмотры иностранных рабочих проходят рядом с гимназией (видео)

Благовещенцы возмущаются, что медосмотры иностранных рабочих проходят рядом с гимназией (видео)

В Благовещенске родители учеников второго корпуса гимназии № 25 боятся за здоровье и эмоциональное состояние детей. По их словам, недалеко от учебного заведения регулярно размещается передвижной медицинский пункт, где обследуют иностранных рабочих. Благовещенцы переживают, что дети могут подхватить опасные заболевания.

«Недалеко от школы проходят медицинский осмотр граждане Турции, Пакистана,​ ОАЭ, Узбекистана и других стран. (...) Здесь они проходят флюорографию, сдают анализ крови, ЭКГ. Вопрос в том, что они здесь ведут себя, мягко сказать, неаккуратно: бросают вату с кровью, курят и плюют здесь же, кашляют. (...) На наш взгляд, такие вещи недопустимы в районе детского образовательного учреждения», – возмущаются родители.

Этот корпус гимназии находится по адресу: улица Дьяченко, 4. Рядом с ней на первом этаже жилого дома (Дьяченко, 2Г) располагается поликлиника № 1. К этому зданию, говорят родители, и подъезжает мобильный медпункт.

«В этом году их часто привозят, примерно через день. Вчера (11 февраля) их было очень много. Дети боялись выходить за калитку школы, им нужно было идти сквозь эту толпу. Многие дети идут без родителей, и вот первоклассники стояли прямо растерянные перед этой калиткой, боялись выйти. Мы опасаемся за здоровье, безопасность и эмоциональное состояние детей. Я против этих людей ничего не имею, но считаю, что место выбрали не очень удачное», – рассказала одна из мам.

В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что в филиале ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1», расположенном по адресу: улица Дьяченко, 2Г, действительно проводятся медицинские осмотры работников предприятий, организаций и учреждений Благовещенска, в том числе иностранных граждан, имеющих рабочую визу. Последние прибывают на медосмотр организованными группами в сопровождении ответственного сотрудника предприятия. Медосмотры проводятся в соответствии с санитарными правилами.

«Медицинские работники контролируют передвижение граждан в рамках своей компетенции. Медосмотры проводятся в рабочие дни, не ежедневно (по мере поступления заявки на осмотр от строительных компаний) с 12:00 до 14:00 часов. На эти периоды непосредственно на территории, прилегающей к филиалу, паркуется мобильная флюоростанция. Весь процесс медосмотра и выполнения флюорографии производится в строгом соответствии с СаНПиН и требованиями безопасности.

По вопросу соблюдения законодательства в сфере образования 10.01.2020 года был отправлен запрос в министерство образования Амурской области и получен ответ, в котором сообщается, что законодательством об образовании не регламентировано расположение медицинских учреждений относительно образовательных организаций», – прокомментировали в министерстве.

По поводу сомнительного соседства администрация гимназии, по сведениям родителей, направила письмо в поликлинику с просьбой перенести передвижной комплекс медосмотров на другую территорию.

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#дети #здоровье #школа

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    3 часа назад

    а то дети в гимназии не курят,не плюют и не кашляют

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Можно подумать, что дети будучи одни, в других местах города не встречают иностранцев.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    А где толпа-то, сквозь которую ходят?

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    А почему бы сразу кожвен и инфекционку рядом со школой не разместить?

    Рядом жилые дома.

    Прям под окнами эта толпа маячит весь день.

    Как в школу/садик работать пойти, медкнижку и прививки требуют.

    Зачем такое безобразие творите, деятели медицины?

    Нет места - в "Белом доме" выделите.

    А детей оградите от такого соседства с медобследованиями.

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Вот гады, что творят. Минируют постоянно, теперь ещё это. Это же надо додуматься до такого. Не чиновники, а враги собственного народа.

  • GnOmE

    GnOmE
    2 часа назад

    Olivyeva

    А почему бы сразу кожвен и инфекционку рядом со школой не разместить?

    Рядом жилые дома.



    а как же Новая 41 ? и школа 6 рядом и жилые дома

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Ну и что дети ходят? Как будто это катафалка стоит))). Народу лишбы дое......

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    На видео ни одного человека нет, ни ваты и т.д. Оператор огонь)))

  • Хасан25

    Хасан25
    1 час назад

    Этих родителей надо в дурке проверить! Они явно неадекватны!

  • Кохави

    Кохави
    1 час назад

    Наговорить яжмати могут много чего. И вату бросают, и плюют, и грабят, и насилуют, и не только детей, но и родителей. Может, истерик уже хватит? Это обычные люди, не заключенные. Здоровые, проверенные, за здоровьем следят гораздо ответственнее, чем многие россияне. У трети из них высшее образование, работают здесь инженерами. И на территорию школы они не заходят, заметим. А что дети ходят рядом - так они ходят везде, включая свои подъезды, оплеванные и обоссаные в том числе соседями, больными туберкулезом. Просто хватит истерить на пустом месте. И расизма хватит.

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