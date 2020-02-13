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13февраля
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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 12 февраля

Выбор читателей за 12 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 12 февраля.

Переводы россиян на банковские карты начнет контролировать налоговая

В России банки тестируют новое программное обеспечение, которое станет отслеживать переводы на банковские карты. О том, что доходы и расходы граждан России будет контролировать единая система, заявил новый премьер-министр Михаил Мишустин. Переводы с карты на карту тоже окажутся под пристальным вниманием соответствующих органов.

В Свободном долг по кредиту присудили супругу умершего заемщика

В Свободном городской суд вынес решение по гражданскому делу о взыскании долга по кредиту. Один из банков требовал взыскать задолженность при том, что заемщик умер.

Осадки ожидаются ночью: прогноз погоды в Амурской области на 13 февраля

13 февраля ночью в отдельных районах Амурской области продолжит идти слабый снег. Ветер будет дуть с севера, северо-запада с умеренной скоростью.

В Хэйхэ коронавирус подтвердился еще у двух человек

В соседнем с Благовещенском городском округе Хэйхэ количество заболевших коронавирусом нового вида увеличилось до 6 человек. Ранее сообщалось о 4 случаях, трое из заболевших являются родственниками.

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#Обзор #интернет #СМИ

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