Выбор читателей за 12 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 12 февраля.

В России банки тестируют новое программное обеспечение, которое станет отслеживать переводы на банковские карты. О том, что доходы и расходы граждан России будет контролировать единая система, заявил новый премьер-министр Михаил Мишустин. Переводы с карты на карту тоже окажутся под пристальным вниманием соответствующих органов.

В Свободном городской суд вынес решение по гражданскому делу о взыскании долга по кредиту. Один из банков требовал взыскать задолженность при том, что заемщик умер.

13 февраля ночью в отдельных районах Амурской области продолжит идти слабый снег. Ветер будет дуть с севера, северо-запада с умеренной скоростью.

В соседнем с Благовещенском городском округе Хэйхэ количество заболевших коронавирусом нового вида увеличилось до 6 человек. Ранее сообщалось о 4 случаях, трое из заболевших являются родственниками.