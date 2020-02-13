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13февраля
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В амурском парламенте решали судьбу огнеборцев от народа

В амурском парламенте решали судьбу огнеборцев от народа

11 февраля прошла рабочая встреча комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии о мерах социальной защиты добровольных пожарных. Амурские депутаты комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии встретились, чтобы поддержать компенсациями добровольных пожарных

Закон Амурской области «О мерах защиты добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны, а также членов их семей» был принят амурским парламентом еще в июне 2019 года. Все это время региональное правительство разрабатывало и утверждало нормативные акты, устанавливающие размер, условия и порядок компенсаций в случае увечья или гибели во время тушения пожаров, а также другие меры поддержки огнеборцев из народа. Непосредственно этой работой занималось министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области.

«Два правовых акта, которые прошли публичные обсуждения на сайте правительства области, должны быть приняты до 15 марта. Они касаются порядка страхования добровольных пожарных и порядка компенсационных выплат добровольным пожарным и членам их семей в случае гибели или увечья во время тушения. Проектом нормативного правового акта правительства области в случае гибели добровольного пожарного при тушении пожара предусмотрена выплата в сумме 300 тысяч рублей. Третий – по иным гарантиям социальной защиты – предусматривает выявление лучших добровольных пожарных и их денежное поощрение», – прокомментировала председатель аграрного комитета Ирина Киевская.

В дополнение глава депутатского комитета предложила областному минлесхозу рассмотреть возможность обеспечить детей народных пожарных путевками в профильные смены в оздоровительных лагерях. Депутаты также обсудили вопрос о перспективе предоставления пожарным и профессиональным спасателям субъектов РФ право на досрочный выход на пенсию и возможность получения страховой пенсии при стаже в 40 и 50 лет, а не в 65, как это регламентировано сегодня. Пока это право закреплено только за пожарными и спасателями федерального уровня. Этот вопрос может стать поводом для законодательной инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области,

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#заксобрание

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Комментарии
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  • Мы Все

    Мы Все
    3 часа назад

    Как всегда половинчатые меры. А слабо платить хотя бы МРОТ в период пожароопасного периода членам ДПД.

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