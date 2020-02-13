Дожившие до 80 лет амурчане будут получать надбавки к пенсии до 8,5 тысячи

Обновлено: 07:54



Амурчане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, в качестве прибавки к пенсии будут получать более 5,5 тысячи рублей прибавки к пенсии. Сумма разнится, в зависимости от района проживания.

Самую высокую прибавку – более 8,5 тысячи рублей получат к своему 80-летию те, кто выработал северный стаж. Исключение составляют инвалиды 1 группы и II группы 3 степени, у которых фиксированная выплата уже была увеличена ранее с момента установления инвалидности, независимо от возраста.

При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. Такой порядок ведется еще с советских времен, сообщают в амурском Пенсионном фонде. С 1 января 2020 фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5 686 рублей.

Пенсионеры, проживающие в центральных и южных районах Амурской области, по достижении 80 лет получат прибавку в размере 5 686,25 рублей; в Тындинском, Зейском и Селемджинском районах, а также выработавшие 20 лет стажа в местностях, приравненных к Крайнему Северу и проживающие в любом населенном пункте – 7 392,13 рублей; выработавшие 15 лет стажа в районах Крайнего Севера и проживающие в любом населенном пункте – 8 529,38 рублей.

Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а начинает выплачиваться со следующего месяца.



Кроме того, пенсионер по достижении 80 лет может обратиться в Пенсионный фонд за назначением ежемесячной компенсационной выплаты по уходу. Положена она в случае, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий человек. Выплата составляет 1 440 – 1560 рублей, в зависимости от районного коэффициента.

Выплата оформляется по месту нахождения пенсионного дела пожилого человека. Соответствующие заявления должны написать как пенсионер, так и ухаживающий человек.

Если пенсионер не может приехать в Пенсионный фонд, принимается его нотариально заверенное заявление. Для жителей Благовещенска за документами и вовсе может приехать на дом мобильная клиентская служба, заказать выезд можно по телефону (4162) 202-400.

Компенсационную выплату пенсионер получает вместе с пенсией, а затем выдает деньги своему помощнику. Важно, что при устройстве помощника на работу он обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд для прекращения выплаты. Иначе случится переплата, которую придется вернуть. О трудоустройстве специалисты ПФР все равно узнают из отчетов работодателей, предупреждают в пресс-службе ведомства.

По последним данным Амурстата, на 1 января 2019 года, в Амурской области проживало 12 939 человек от 80 до 84 лет; 4 513 человек – в возрасте от 85 до 89 лет; 1 533 пенсионера от 90 до 94 лет; 220 амурчан – от 95 до 99 лет и 28 человек в возрасте 100 лет и старше.

Примечательно, что женщины живут дольше мужчин. К примеру, в возрастной категории от 80 до 84 лет 9 646 женщин и только 3 293 мужчин; от 90 до 94 лет – 1 204 амурчанок и только 329 представителей сильного пола; в возрасте от 95 до 99 лет соотношение 53 – 167, в пользу женщин. В возрасте 100 лет и старше на 1 января 2019 года в регионе проживало 9 мужчин и 19 женщин.