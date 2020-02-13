Гороскоп 13 февраля: Овнам не стоит идти напролом, а Весам понадобится помощь

Восход Солнца: 07:45

Заход Солнца: 17:42

Солнце в Водолее.

Овен. День удачного начала любого важного дела. Не пытайтесь идти напролом – задуманное можно реализовать другими методами или с новыми партнерами. Этот период благоприятен для духовного совершенствования, милосердия. Старайтесь не отвлекаться на пустые разговоры или второстепенные детали, иначе за мелочами не заметите главного.

Телец. Мужчины-Тельцы находятся под покровительством Венеры. Они могут оказаться в центре внимания особ противоположного пола. Это день вселенской гармонии, покоя и правильного хода событий. Женщин-Тельцов осенит вдохновение. Не сопротивляйтесь творческим порывам. Вполне вероятно, что ваши увлечения откроют Вам новые источники заработка.

Близнецы. Критический день. Вероятно, намеченные планы претерпят изменения. Ситуация будет складываться совсем не так, как предполагалось. Не исключены потери, утраты, случайная травма или болезнь, которые могут помешать выполнению намеченных дел. Сегодня будьте предельно осторожны во всех отношениях.

Рак. День провокаций и испытаний. Судьба вновь испытывает Раков на тщеславие, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении с окружающими людьми. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

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Лев. Сегодня Вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Не исключено, что большую финансовую поддержку Вы получите от родителей. Звезды рекомендуют разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца ранее начатое дело.

Дева. Напряженный день, связанный с опасностью для здоровья. Возможно, что неприятное известие нарушит внутреннее равновесие и благоприятную обстановку в семье. Мужчинам-Девам не следует проявлять излишнюю независимость в высказываниях или упорствовать в отстаивании своего мнения. Женщины-Девы должны постараться провести время вне дома, в гостях.

Весы. Благоприятный день для творческой деятельности, обмена информацией и опытом работы. День обещает быть насыщенным интересными событиями и в личной жизни. Сегодня Вы можете рассчитывать на помощь близких людей. Однако Вам может показаться, что события будут развиваться не совсем так, как этого хотелось бы. Не стоит ждать от жизни гарантий и стабильности.

Скорпион. Внимательно отнеситесь к знакомым и друзьям. Не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия. Нежелание понять партнера, раздражительность, агрессия могут вызвать ответную грубость. Не поддавайтесь на провокации.

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Стрелец. Если у Вас возникнут проблемы, которые Вы сами не в силах будете решить, лучше обратитесь к психологу или просто к верному другу, которому небезразличны ваши жизнь и судьба. В противном случае Вы можете упустить чудесную возможность поправить пошатнувшееся положение на службе и в семье.

Козерог. День включения космической энергии любви, откровений, очищения огнем. В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления выделиться или поставить свое мнение выше мнений других. Для работников промышленности и сферы услуг возможно столкновение с кознями недоброжелателей, грубостью или неприкрытым обманом.

Водолей. Вероятное путешествие или командировка оправдает самые радужные надежды Водолеев. Новые идеи и инициатива окажутся ко времени и по достоинству будут оценены начальством. Во второй половине дня звезды советуют несколько умерить деловую активность, а в отношениях с партнерам не идти на поводу у своих эмоций или легкомыслия.

Рыбы. Благоприятный день. Сегодня Вы можете с успехом проявить свои таланты и способности – они не останутся незамеченными. Общение со старыми друзьями, родственниками или неожиданное известие позволят создать стартовую площадку для будущих профессиональных или финансовых успехов. Скорее всего сегодня вы сможете решить некоторые проблемы в личной жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев