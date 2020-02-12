Движение легкового транспорта в Китай по мосту через Амур разрешено официально

Легковые автомобили смогут пересекать границу с Китаем по международному мосту. Чтобы это стало возможным, китайская сторона согласилась внести изменения в соглашение между правительствами РФ и КНР о пунктах пропуска на российско-китайской государственной границе.

Этот международный документ был подписан в январе 1994 года. И за 26 лет изменения в него вносились всего дважды. И вот очередное изменение: 1-я статья соглашения, где говорится о пунктах пропуска, была дополнена новым – 25-м пунктом – в котором прописан пункт пропуска Кани-Курган – Хэйхэ.

С инициативой о включении в соглашение от 1994 года пунктов пропуска разной категории выступило министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. И китайская сторона пошла на встречу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Без этого стратегически важного дополнения двигаться по мосту через Амур могли только грузовые автомобили. Теперь же пересекать границу между двумя странами смогут и легковые автомобили до 8 посадочных мест.

Правда, движение непосредственно легковых автомобилей откроется только после появления постоянного пункта пропуска, который, по планам, должны построить к 2022 году. Стоимость проекта оценивается федеральным правительством в 1,6 миллиарда рублей.

Через временный пункт пропуска осуществлять можно только грузоперевозки. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов озвучивал, что возвести его должны к апрелю текущего года. А заработать он может уже в мае.

Как сообщало Амур.инфо, решение о строительстве моста Россия и Китай приняли еще в конце 90-х годов прошлого века, но по разным причинам стройка все время откладывалась. Активные работы начались в 2015 году, когда была создана уникальная модель финансирования стройки. Минвостокразвития контролировало все этапы работ.

Китайская и российская части моста были состыкованы 31 мая 2019 года. Мост соединяет село Каникурган Благовещенского района и деревню Чанфа городского округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян.

Длина моста составляет 1 284 метра, ширина – 14,5 метра. Длина основного пролета конструкции равна 147 метрам. Приемка сооружения прошла успешно, по нему в обе стороны в рамках теста проехали две груженые фуры.