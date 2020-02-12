На Масленицу участникам войны в Белогорске преподнесут наборы с блинами, медом и икрой

В Белогорске участникам Великой Отечественной войны подарят масленичные наборы с продуктами. Вручат их юнармейцы Белогорска. Это станет одним из мероприятий, которые в Белогорске запланировали провести в день проводов зимы 1 марта.

Основные направления предстоящей работы, в числе которых и посещение на дому участников войны, обсудили на оргкомитете под председательством замглавы Белогорска по социальной политике Галины Бурмистровой. С инициативой преподнести масленичные наборы участникам войны к организаторам общегородских мероприятий обратился Совет предпринимателей города.

«23 участника Великой Отечественной войны на Масленицу получат к столу угощения, – рассказала замглавы Белогорска по экономике Лариса Цыркунова. – Главное, конечно, это вкусные блины. В числе гостинцев сметана, сливочное масло, амурский мед, красная икра. Все это будет сформировано в красивые корзины и принесено участникам войны».

Праздничные мероприятия состоятся во всех микрорайонах города. Планируется испечь около 12 тысяч блинов. В общеобразовательных учреждениях школьники будут провожать зиму и угощаться свежеиспеченным блинами с 12.00. В 13.00 гуляния начнутся в селе Низинное. С 14.00 широкая Масленица развернется в городском парке Белогорска.

Основным местом народных гуляний традиционно станет площадь имени 30-летия Победы. Празднование начнется 1 марта в 11 часов. Организаторы готовят для белогорцев и гостей города увлекательную праздничную театрализованную программу. На площади будет организована лоточная торговля. Гости смогут угоститься главным лакомством праздника – блинами, а также приобрести кондитерские изделия, шашлыки и горячий чай.

По традиции завершится праздник сожжением чучела Масленицы. К его изготовлению уже приступили. Приобретены необходимые материалы. Для наряда Масленицы потребовалось четыре метра красного крепа, шесть метров набивной бязи, семь метров атласной ленты и семь мешков соломы. Высота чучела составит четыре метра, информирует пресс-служба администрации Белогорска.