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На Масленицу участникам войны в Белогорске преподнесут наборы с блинами, медом и икрой

На Масленицу участникам войны в Белогорске преподнесут наборы с блинами, медом и икрой

В Белогорске участникам Великой Отечественной войны подарят масленичные наборы с продуктами. Вручат их юнармейцы Белогорска. Это станет одним из мероприятий, которые в Белогорске запланировали провести в день проводов зимы 1 марта.

Основные направления предстоящей работы, в числе которых и посещение на дому участников войны, обсудили на оргкомитете под председательством замглавы Белогорска по социальной политике Галины Бурмистровой. С инициативой преподнести масленичные наборы участникам войны к организаторам общегородских мероприятий обратился Совет предпринимателей города.

«23 участника Великой Отечественной войны на Масленицу получат к столу угощения, – рассказала замглавы Белогорска по экономике Лариса Цыркунова. – Главное, конечно, это вкусные блины. В числе гостинцев сметана, сливочное масло, амурский мед, красная икра. Все это будет сформировано в красивые корзины и принесено участникам войны».

Праздничные мероприятия состоятся во всех микрорайонах города. Планируется испечь около 12 тысяч блинов. В общеобразовательных учреждениях школьники будут провожать зиму и угощаться свежеиспеченным блинами с 12.00. В 13.00 гуляния начнутся в селе Низинное. С 14.00 широкая Масленица развернется в городском парке Белогорска.

Основным местом народных гуляний традиционно станет площадь имени 30-летия Победы. Празднование начнется 1 марта в 11 часов. Организаторы готовят для белогорцев и гостей города увлекательную праздничную театрализованную программу. На площади будет организована лоточная торговля. Гости смогут угоститься главным лакомством праздника – блинами, а также приобрести кондитерские изделия, шашлыки и горячий чай.

По традиции завершится праздник сожжением чучела Масленицы. К его изготовлению уже приступили. Приобретены необходимые материалы. Для наряда Масленицы потребовалось четыре метра красного крепа, шесть метров набивной бязи, семь метров атласной ленты и семь мешков соломы. Высота чучела составит четыре метра, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #память #помощь #праздники

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Комментарии
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  • 55

    55
    1 час назад

    Амур.Инфо,но хоть заголовки продумывайте. Читаешь его и удивляешься, как могут быть "участники войны в Белогорске". Вы специально читателей в заблуждение таким образом вводите.

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Война в Белогорске)))

  • Туманный Альбион

    Туманный Альбион
    58 минут назад

    Да всё правильно в заголовке написано, авангардные отряды ЛДПР уже достигли передовых позиций Белогорского ополчения...

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    51 минута назад

    Да они никуда не уходили из Белогорска, сидят и пылят из окопов )))

  • Дукла

    Дукла
    24 минуты назад

    интересно-ветеранам каждый год икру дают?

  • И это прекрасно

    И это прекрасно
    6 минут назад

    Устаешь смеяться. Это неплохо.

    В Белогорске участникам Великой Отечественной войны подарят масленичные наборы с продуктами. ..масленичные наборы участникам войны

    ....23 участника Великой Отечественной войны на Масленицу получат к столу угощения, – рассказала замглавы Белогорска по экономике Лариса Цыркунова. – Главное, конечно, это вкусные блины. В числе гостинцев сметана, сливочное масло, амурский мед, красная икра...

    .......По традиции завершится праздник сожжением чучела Масленицы......

    Можно смеяться с любого абзаца. Бесконечно уважаю Ветеранов Великой Отечественной Войны. Сейчас, пишут, что надо указывать сторону, за которую воевали.

    За СССР- я за них ратую. Это были лучшие люди. А, вообще, начинается "Действие- Праздник Победобесия". Это когда наша прекрасная власть на федеральном уровне будет требовать отчетов от регионов, какую херню они еще придумали по День Победы.

    А регионы, также проворовавшиеся, по полной будут гнать такой бред- мама не горюй. Чтобы не улететь с должности или в СИЗО и далее в рамках УК и УПК.

    И вот, страна, склонная к воровству и пьянству( к воровству - как никто) будет глупо и безграмотно славить предков. Не зная самой истории ВОВ.

    И маленькие безграмотные юнармейцы (они не виноваты, им так преподают) пойдут дарить ничтожные подарки десяткам оставшихся ветеранов. Но старикам важно внимание- это верно.

    И в Благовещенске будет такая же вакханалия. Глупейшие акции, кормление кашей, дети в форме образца изменений 41-45 гг.

    Раз уже давали блокадную норму хлеба сытым фастфудом ,на выпрошенные у родителей деньги подросткам - чего ожидать. А потом хлеб этот ( он даже близко не схож с блокадным) был запит кока-колой. Но разгул ПОБЕДОБЕСИЯ, инициированный властью, в ставшей ничтожной воровской стране - только близится.

    Будет еще много страшного и смешного. Когда нет никаких успехов и все близится к северному пушному зверьку - наслаждайтесь Победобесием. Победой, которую одержали прадеды, деды, прабабки и бабки. И, к которой, сегодняшняя власть не имеет никакого отношения. Но успешно внушает населению.

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