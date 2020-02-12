Глава Приамурья вручил медаль в честь 75-летия Победы фронтовику Фаине Волобуевой

В рамках рабочей поездки в Тамбовский район губернатор Амурской области Василий Орлов приехал к ветерану Великой Отечественной войны Фаине Волобуевой. Он поздравил Фаину Максимовну с наступающим 75-летием Великой Победы и вручил памятную медаль и цветы.

Юбилейная медаль учреждена 13 июня 2019 года указом президента РФ. Награды будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны.

Фаина Волобуева родилась в Новосибирской области. В 1941 году после седьмого класса поступила на двухгодичные курсы медсестер в Новосибирске. В 1943 году после их окончания ушла добровольцем на фронт. В 18 лет она попала на Ленинградский фронт, в 554 полк 390 стрелковый дивизии 35 армии Второго Дальневосточного фронта, служила в санитарном взводе строевой части старшим санитарным инструктором. Ее непосредственная задача была выносить раненых бойцов с поля боя, оказывать им первую помощь. Позже полк перебросили на Дальний Восток, где Фаина Максимовна принимала участие в боевых действиях в войне с японскими оккупантами, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

Демобилизовалась в сентябре 1945 года в звании старшего сержанта медицинской службы. В октябре этого же года пришла работать медсестрой в Тамбовскую районную больницу, где работала около 50 лет.

Фаина Максимовна отмечена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За победу над Японией» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», медалью Жукова и другими наградами.

В декабре 2019 года фронтовик отметила 95-летний юбилей.

Фото: amurobl.ru