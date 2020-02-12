В Белогорске откроют самый большой игровой комплекс для детей

Фото: администрация Белогорска

В городском парке Белогорска сделают еще одну игровую площадку для детей. В зеленой зоне будет установлен самый большой на территории муниципалитета игровой комплекс. Решение принял глава города Станислав Мелюков.

«Меня часто спрашивают, готовимся ли мы к 160-летнему юбилею Белогорска. Да, готовимся, – написал глава города в своем инстаграм-аккаунте. – Один из объектов, который планируем открыть 12 июня – большой детский игровой комплекс “Сказочное королевство”. Он будет установлен в городском парке. По размеру это где-то 6-8 комплексов, как в скверах “Жемчужина” или “Молодежный”. С безопасным покрытием. Будет приобретен и установлен за федеральные средства. Посещение комплекса бесплатное и на неограниченное время».

Для размещения игровой зоны отечественного производства уже определена территория площадью более 600 квадратных метров. Она располагается в правой части парка, возле спортивных тренажеров. «Сказочное королевство» будет построено с учетом расположения сосен, рассказали в дирекции парков. Подрядная организация приступит к монтажу комплекса с наступлением тепла.

Детский игровой комплекс «Сказочное королевство» компании «Ксил» предназначен для активного отдыха детей в возрасте от 6 до 12 лет. Типовой проект включает комплекс башен, высотных площадок, горок, переходов, прямых и винтовых лестниц, соединенных в виде единой квадратной конструкции, имитирующей защитные сооружения замка. В центре конструкции возвышается комплекс более высоких башен, выполненных в стиле средневековых замков. Обрамляют их горки – винтовая и прямая, а также множество лестниц и переходов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.