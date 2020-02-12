Ветеранов боевых действий в Приамурье предлагают освободить от транспортного налога

В Приамурье фракция ЛДПР вновь предложила внести изменения в областной закон о транспортном налоге. Либерал-демократы предлагают избавить от него ветеранов боевых действий с автомобилями мощностью до 200 лошадиных сил.

В прошлом году на апрельской сессии заксобрания, когда народные избранники проголосовали за снижение ставки транспортного налога на 30 %, либерал-демократы предлагали дополнить закон – полностью избавить ветеранов боевых действий от уплаты налога на транспорт. Речь тогда шла о ветеранах, в чьей собственности есть автомобили мощностью до 100 лошадиных сил. Предложение депутатами было отклонено.

Теперь представители фракции ЛДПР предлагают рассмотреть на февральской сессии схожие поправки – освободить от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий, владеющих автомобилями мощностью до 200 лошадиных сил. Критерий нуждаемости при этом предлагается убрать. Это значит, что освобождение от уплаты налога будет предоставляться ветеранам независимо от его среднедушевого дохода или дохода его семьи.

Как говорится в пояснительной записке, в настоящее время областной закон определяет, что от уплаты налога освобождаются ветераны боевых действий, доход которых (или среднедушевой доход семьи которых) в предыдущем налоговом периоде не превышал двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную губернатором Приамурья, за одно транспортное средство мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Согласно имеющейся информации, на территории Амурской области проживает 4,3 тысячи ветеранов боевых действий. Не более четверти из них имеет легковой автомобиль (1,1 тысячи человек). Из этого числа, по приблизительным расчетам, автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил имеют не более 600 человек и не более 300 человек имеют автомобиль мощностью от 150 до 200 лошадиных сил.

В пояснительной записке либерал-демократы приводят расчеты, по которым они вычислили, сколько средств из областного бюджета понадобится на введение такой налоговой льготы для ветеранов. Сумма выпадающих доходов в случае принятия этого законопроекта, по подсчетам ЛДПР, составит порядка 3 миллионов 150 тысяч рублей.