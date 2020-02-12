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Мужчина незаметно для себя проспал 41 день

Мужчина незаметно для себя проспал 41 день
Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

В Австралии мужчина страдает редким неврологическим расстройством, из-за которого он впадает в длительный сон. Однажды он уснул на 41 день и не заметил этого.

21-летний Гарри Данн (Harry Dunn) страдает синдромом Клейне-Левина, известный в народе как синдром спящей красавицы. Это редкое неврологическое расстройство, из-за которого человек впадает в состояние гиперсомнии и может проводить во сне долгое время. Страдающие от недуга переживают эпизоды, которые длятся от нескольких дней до нескольких месяцев. Чаще всего от этого страдают подростки.

В один из таких эпизодов Данн проспал 41 день подряд. В периоды сна он, в частности, пропустил шестнадцатый и семнадцатый день рождения, Рождество и финалы крупных спортивных мероприятий.

Данн рассказал, что превращается в зомби: он способен выполнять определенные действия, например, есть или пользоваться ванной, но у него теряется эмоциональное восприятие происходящего, и после пробуждения он не помнит, что происходило за время сна и сколько прошло времени, сообщает «Лента.ру».

В марте 2019 года сообщалось о студентке, которая из-за болезни может проспать 22 часа в сутки. Девушка считает, что жизнь проходит мимо нее.

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#жизнь

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