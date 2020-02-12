Новая дорога из Благовещенска в Чигири разгрузит улицу Калинина и кольцо (видео)

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В октябре прошлого года в эксплуатацию был сдан первый, 300-метровый, участок дороги, которая напрямую связала областной центр и село Чигири Благовещенского района. На участок потратили 28,9 миллиона рублей. Он был построен с нуля – раньше здесь была обычная полевая дорога, говорят дорожники.

Сейчас им предстоит реконструировать вторую, заключительную часть трассы в 2 километра 300 метров. Она обойдется в 248 миллионов и дойдет до улицы Центральной села Чигири. Изначально эту часть планировалось завершить в 2021 году, однако местными властями и генподрядчиком объекта было принято решение сдать ее досрочно. Для этого работы на дороге продолжаются даже зимой.

«Это, конечно, усложняет процесс – грунт промерзает, техника на морозе выходит из строя. Ну и людям сложнее – приходится часто греться. На качестве дороги (работа в зимний период) не скажется. Те работы, качество которых зависти от температурного режима, мы оставили как раз на теплый период. Сейчас мы делаем то, что возможно: работают экскаваторы, люди с землей. Основные сложности связаны с тем, что очень болотистая местность. Придется делать отвод воды. Здесь был отвод, но это была такая небольшая канава, которая не всегда справлялась. Для той дороги этого хватало, для этой недостаточно», – рассказал генеральный директор ООО «Мостбизнесстрой» Сергей Баранов.

Сейчас на участке идут работы по оборудованию водоотведения: очистка котлована и подготовка к укреплению откосов. Весной здесь начнут укладывать асфальтобетонное покрытие, оборудуют тротуары, на всем протяжении трассы установят фонари.

Кроме новой дороги, в следующем году здесь появятся новые детский сад, поликлиника и школа на 528 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, по прогнозам властей Благовещенского района, ежегодно в этом районе сдаваться в эксплуатацию будет 30 тысяч квадратных метров жилья.

«Городу развиваться, строиться необходимо, потому что нужно жилье. Сегодня развиваться можно только на территории чигиринских полей. Поэтому здесь строится новая дорога, которая ведет за собой строительство многоэтажных домов, социальной инфраструктуры», – сказал глава Благовещенского района Евгений Седых.

Он добавил, что новая дорога, хоть еще и не одетая в асфальт, уже пользуется популярностью у сельчан. «Уже сегодня мы видим, какой трафик здесь, машины ходят. Это транспортная артерия, которая позволяет нашим жителям добираться более оперативно, минуя Новотроицкое шоссе, по этой улице», – добавил глава района.

Кроме того, сейчас рассматривается возможность обустройства проезда на улице Красивой, которая ведет в Чигири из Благовещенска через микрорайон Европейский.

Улица Василенко реконструируется в рамках реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как реконструируется дорога, в рамках рабочей поездки проверили министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин, глава Благовещенского района Евгений Седых, представитель субподрядчика, генеральный подрядчик объекта, а также глава амурской Госавтоинспекции.

«Эта дорога улучшит пропускную способность Новотроицкого шоссе, создаст удобство в движении для жителей поселка Чигири. Чем больше качественных дорог, тем ниже у нас будет аварийность на улица Благовещенска. Все строительные работы, которые проводятся в рамках нацпроекта в плотном взаимодействии с Госавтоинспекцией, они прислушиваются к нашему мнению, нормально воспринимают нашу критику и выполняют те требования, которые мы к ним предъявляем», – сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Амурской области, полковник полиции Юрий Кобзарев.

Однако какие были предъявлены замечания, не рассказал, уточнив, что все они были выполнены в соответствии с требованиями.

В рамках рабочей поездки глава областного минтранса обследовал и другие дорожные объекты, в частности, виадук на Загородной.

«Серьезные опасения вызывает ремонт путепровода по улице Загородной. Мы обсуждаем предложенные городом пути объезда, то есть организацию альтернативных маршрутов. Но мы понимаем, что в полной мере восстановить движение, которое было, у нас не получится. Будут возникать сложности. Поэтому заблаговременно просим у жителей города и района войти в положение. Все альтернативные участки объезда мы доведем и постараемся это максимально осветить, разместить информацию на дорогах объездных. Постараемся обеспечить онлайн-трансляцию с этих участков, чтобы граждане смогли зайти на сайт администрации, увидеть текущую ситуацию на дорогах и выбрать пути проезда к местам работы, жительства, школы, института и так далее», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

По информации министра, сформировать объездные маршруты планируется в течение недели. Сейчас все варианты обсуждаются и прорабатываются.