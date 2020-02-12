В Благовещенске появится сквер в память о Юрии Кузнецове

Сквер Героя Советского Союза, почетного жителя Благовещенска Юрия Кузнецова появится в Благовещенске. Его обустроят в квартале № 8 – напротив военного училища. Юрий Кузнецов долгое время руководил ДВОКУ и был его выпускником. Увековечить память известного благовещенца предложили депутаты Благовещенской городской думы.

Как сообщало «Амур.инфо», Юрий Викторович Кузнецов скончался 24 января 2020 года. Рассмотреть вопрос об увековечивании памяти генерала городской думе предложила мэр Благовещенска Валентина Калита. Инициативу депутаты поддержали.

«На прошедшей встрече жители соседних домов с удовольствием поддержали эту инициативу, также нас поддерживает руководство ДВОКУ. В данное время внесены соответствующие изменения в нормативные документы, где изменен вид использования земельного участка на рекреационный. На данный момент ведется работа над эскизом, для чего мы планируем обратиться в соответствующие учреждения, в том числе ГСТК», – рассказала председатель Благовещенской городской думы Елена Евглевская.

Как отметил председатель комитета по экономике собственности и ЖКХ представительного органа власти Константин Ельцов, необходимо собрать и объединить все пожелания общественности в один проект, чтобы все его могли оценить, сообщает пресс-служба думы.

«Как только представится возможность и позволят погодные условия, необходимо начинать основные работы по благоустройству этой территории – наметить площадки, дорожки», –- подчеркнул Константин Юрьевич.

Кроме связи с ДВОКУ, территория будущего сквера расположена в границах избирательного округа № 14, депутатом которого был Юрий Кузнецов.