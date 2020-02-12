Бесплатное питание младшеклассников хотят распространить на частные школы Приамурья
В Приамурье планируют внести изменения в региональный закон о бесплатном школьном питании, вступивший в силу в сентябре прошлого года. Амурские депутаты на ближайшей сессии рассмотрят поправки, по которым бесплатным питанием обеспечат учеников частных общеобразовательных организаций.
Внести изменения в областной закон предложила фракция «Единая Россия». Согласно поправкам, бесплатным питанием будут обеспечены не только ученики начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, но и учащиеся частных общеобразовательных учреждений. В Приамурье их два – это средняя общеобразовательная школа № 50 ОАО «РЖД», расположенная в поселке Ерофей Павлович, а также школа «Наш дом», она находится в Благовещенске. В первой школе в начальных классах обучаются 124 ученика, во второй – 85.
В проекте закона уточняется, что бесплатным питанием школы обеспечиваются за счет средств областного бюджета: в муниципальных школах – за счет субвенций, в частных – за счет субсидий.
Документ сначала обсудит профильный комитет, а затем его вынесут на рассмотрение на сессии заксобрания области, которая состоится 27 февраля.
Просмотров всего: 77