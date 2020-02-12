В благовещенских дворах и в торговых центрах взвешивают мусор (фото)

В амурской столице с 10 по 16 февраля специалисты будут проводить замеры объемов и массы ТКО. Оценивается, сколько отходов накапливают жители многоквартирных домов и собственники магазинов, торговых центров и предприятий бытового обслуживания.

Замеры объемов ТКО в Благовещенске проходят один раз в сезон. Текущей зимой измеряются накопления в двух кварталах города: в 70-м и 405-м. В выборку попали больше 30 адресов. В среду, 12 февраля, специалисты городского управления ЖКХ замеряли объемы и массу отходов в 70-м квартале, расположенном в квадрате улиц Чайковского, Политехнической, Зейской, Ленина.

«Взвешивали накопившиеся объемы ТКО при помощи весов. Взвесили сначала полные контейнеры. Сейчас мусоровоз выгрузит мусор, и мы взвесим пустые контейнеры. Разница между полным контейнером и пустым контейнером и будет у нас объемом образовавшихся отходов», – рассказала Оксана Широбокова, руководитель сектора отдела по благоустройству городского управления ЖКХ.

Специалисты городского управления потребительского рынка и услуг организуют замеры мусора в объектах торговли, в том числе – торговых центрах, продовольственных магазинах, предприятиях бытового обслуживания. До конца текущей недели предстоит оценить объемы накопления ТКО в нескольких десятках торговых объектов. Полученные данные специалисты передадут в управление ЖКХ.

Предприниматели надеются, что после того, как в течение 4 сезонов специалисты измерят объемы накопленных отходов, нормативы для бизнеса будут пересмотрены.

«До изменений законодательства я платила за вывоз мусора за 5 магазинов примерно 3 тысячи рублей в месяц, ко мне приезжала организация, с которой у меня был заключен договор на вывоз мешков. С одного магазина получался один куб. После изменений плата значительно выросла», – пожаловалась предприниматель Людмила Сенина.

По предварительным оценкам бизнесменов, которые наблюдают за проведением замеров, многие магазины не накапливают того объема отходов, который им предлагают оплачивать. Бизнесмены считают, оплата должна производиться по фактическим объемам накопления.

«Нам обязаны помочь, потому что цены необоснованные, нужно понимать, о каких объемах идет речь. С понедельника я был уже на нескольких замерах – в автомойках, магазинах, организациях, продающих ювелирные изделия. Я посмотрел тот объем мусора, которые они производят – у некоторых даже килограмма в день не выходит», – отметил благовещенский предприниматель Максим Макаров.

По итогам проведения работы собранные данные о массе и объемах ТКО будут обработаны и переданы в Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Экология». Результаты исследований направят в московскую Академию коммунального хозяйства имени Памфилова. Информация будет применяться для расчета нормативов накопления твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба города Благовещенска.