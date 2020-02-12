В Хабаровске задержали серийного убийцу

Полиция Хабаровска поймала предполагаемого маньяка, который в течение нескольких дней держал один из районов города в страхе. Мужчина набрасывался на своих жертв с ножом. В том, что он превратился в маньяка, мужчина обвинил свою бывшую, которая его бросила.

Жители Индустриального района Хабаровска неделю боялись выходить на улицу по одному. По городу распространилась информация о том, что в городе орудует серийный убийца. Обычно поздним вечером, он нападал со спины на одиноких прохожих.

Поисками злоумышленника занялась полиция совместно с Росгвардией и ФСБ. Дело получило общественный резонанс. Благодаря слаженным действиям силовиков в скором времени правоохранители задержали 43-летнего мужчину с положительной характеристикой: «не был, не привлекался, не состоял». Занимается мелким предпринимательством – перевозит грузы, сообщает «360».

Правоохранителей смутило, что в квартире у мужчины они нашли несколько ножей и другие вещдоки. Мужчину задержали и допросили. Подозреваемый сразу признался в преступлении и рассказал, что 12 февраля должен был выйти на следующее преступление.

По словам задержанного, на подобные действия его толкнула бывшая возлюбленная, которая предпочла другого. Из чувства отчаяния и обиды он решил сделать что-нибудь такое, что вновь привлечет к мужчине внимание и вернет к нему. Единственное, что пришло ему на ум – взять нож и отправиться на поиск жертв в микрорайоне.

Первое нападение он совершил 5 февраля. На следующую охоту вышел 8 февраля. Жертв выбирал не задумываясь. По словам задержанного, на его счету четыре жертвы, в том числе один мужчина.

Следователи возбудили и расследуют уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют причастность задержанного к другим эпизодам. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.