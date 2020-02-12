Благовещенцев мотивируют к раздельному сбору мусора «сетками»

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Благовещенска и сообщили, что в городских дворах появляются сеточные контейнеры. Они предназначены для пластиковых бутылок. Так горожан мотивируют к раздельному сбору отходов.

Один из контейнеров установлен во дворе дома по адресу: улица Студенческая, 18. Как рассказала жительница дома Виктория, туда можно выкидывать пластиковые емкости с определенной маркировкой – 01 (ПЭТ, ПЕТЕ, PET, PETE).

Представитель общественной некоммерческой организации «Раздельный сбор» Светлана пояснила агентству, что «сетки» в Благовещенске устанавливает одна из частных компаний. Общественники распространили в соцсетях информацию о том, что контейнеры для пластика могут появиться в любом дворе.

«Сейчас любой житель города может позвонить, попросить, чтобы им на контейнерной площадке (ну, может быть, нужно согласие старшего дома или управляющей компании) установили такую "сетку". Они приезжают и устанавливают», – сказала Светлана.

Она уточнила, что установка производится бесплатно. Частная компания, занимающаяся этим, впоследствии перерабатывает пластик, получая пластиковые гранулы.

Подробнее узнать об установке сеточных контейнеров, а также об их правильном использовании можно, посетив страницу «Раздельный сбор Благовещенск» во «ВКонтакте». Там же указан номер телефона, по которому можно позвонить и оставить заявку на установку «сетки».

Ранее Амур.инфо сообщало, что подобные контейнеры для сбора пластикового мусора появились в ЗАТО Циолковский.