Маленькая амурчанка уехала в Москву заниматься фигурным катанием у Этери Тутберидзе

Две маленькие фигуристки из Приамурья уехали покорять Москву. До этого они занимались фигурным катанием на ледовой арене в ТРЦ «Острова» у мастера спорта по фигурному катанию Жанны Шуваевой.

Об успехах двух талантливых учениц она рассказала в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске».

«У нас есть результаты уже в Москве: одна девочка успешно второй сезон занимается в группе ЦСКА с тренером Соколовым. И недавно, 4 февраля, улетела девочка 5 лет, которая прошла серьезный отбор. Из 22 фигуристов отобрали только 5 детей. И она теперь будет заниматься в группе у Этери Тутберидзе», – не скрывая гордости, рассказала Жанна Шуваева.

Тренер напомнила, что таких успехов удалось добиться, несмотря на то, что направление «фигурное катание» как вид спорта появилось в Благовещенске всего около двух лет назад, с открытием ледовой аренды в «Островах».

В школьной группе сейчас занимаются около 30 человек, а фитнесом на льду занимается порядка 10 человек. Есть даже участники старше 50 лет.

О том, с какого возраста лучше начинать заниматься фигурным катанием, чтобы добиться спортивных результатов, можно узнать, прослушав полную версию программы в соответствующем разделе Амур.инфо.