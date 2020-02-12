Губернатор Приамурья побывал в новой квартире семьи, пострадавшей от паводка

Семья из Богословки Мазановского района потеряла жилье во время наводнения 2019 года. Дом Елены Белоносовой и Константина Андрющенко комиссия признала непригодным для проживания. До переезда в квартиру амурчане с двумя детьми жили в пункте длительного пребывания в Моховой Пади.

После получения сертификата семья приступила к поиску подходящего жилья. Квартиру подтопленцы нашли там же в Моховой.

«Эта квартира, в которой мы теперь живем, попалась мне на глаза первой – рассказала Елена Белоносова. – Рассматривали, конечно, и другие варианты, но в итоге остановились на том, что будем жить здесь. Квартиру мы выбирали именно с тем условием, чтоб можно было зайти и жить: с ремонтом, с мебелью. Мне понравился этот район, здесь спокойно и тихо, буквально в 10 метрах находится детский сад, рядом школа».

Семья воспитывает 2-летнюю Лизу и 12-летнего Сашу. Сын уже пошел в шестой класс местной школы и в секцию карате, о которой давно мечтал. До этого мальчик отдохнул в оздоровительном лагере «Океан». Лиза посещает детский сад. Родители также нашли работу.

Глава области Василий Орлов решил поздравить эту амурскую семью с новосельем, оценил их новое жилье и отметил, что в приобретенной квартире комфортно и уютно. На вопрос губернатора, довольны ли амурчане новым жильем, семья ответила: «Конечно!».

«В прошлом году Приамурье столкнулось с масштабным наводнением, – напомнил Василий Орлов. Нам приходилось оперативно эвакуировать граждан, восстанавливать села, затем решать вопросы по ремонту, покупке жилья для пострадавших. Мы никого не оставили в беде, получили серьезную поддержу от правительства России, и теперь особенно приятно видеть, как амурчане заезжают в новые дома, как налаживается их жизнь».

В 2019 году в результате паводков пострадало 754 дома (899 жилых помещений), в которых проживало почти 2 тысячи людей. 281 жилое помещение признано непригодным для проживания. 700 человек после наводнения остались без крыши над головой. 618 жилых помещений, в которых проживает около 1 200 человек, нуждаются в капитальном ремонте.

Из федерального бюджета восстановление жилого фонда поступило 454 миллиона. Средства были переведены на счета 163 семьям, утратившим свои дома. За счет полученных денег приобретено 47 жилых помещений. Всего на восстановление жилья в Амурской области после паводка требуется более 809 миллионов рублей, сообщается на сайте областного правительства.