Амурчане 13 февраля услышат вой сирены

13 февраля в Амурской области состоится плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Проверка будет проводиться в полном объеме с включением электросирен в Благовещенске и Свободном, в остальных населенных пунктах – с ограничениями, по решению глав муниципальных образований.

Проверка пройдет с 10:00 до 10:40. Сигналы оповещения прозвучат в эфире ГТРК «Амур», FM-радиостанций и по кабельному телевидению с информированием населения о том, что проводится проверка работы системы оповещения. Населению никаких действий предпринимать не нужно.

Комплексная проверка системы оповещения проводится четыре раза в год, один раз в квартал, сообщает амурское управление МЧС.