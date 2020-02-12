Более 200 амурчан посетили онкодиспансер в день открытых дверей

В день открытых дверей в областном онкодиспансере прошли обследование 215 амурчан. У двоих на ранней стадии обнаружены злокачественные опухоли

8 февраля Амурский областной онкологический диспансер провел для жителей региона день открытых дверей. Акцию посвятили Всемирному дню борьбы со злокачественными новообразованиями.

Амбулаторный пpиeм вели пять онкологов по специальностям: маммология, хирургия и гинекология. Онкодиспансер в этот день посетили 181 благовещенец и 34 жителя других населенных пунктов Амурской области.

«Было выявлено два случая злокачественных новообразований — базалиома и рак молочной железы, это 1,6 % от числа обратившихся», – сообщил исполняющий обязанности заведующего поликлиникой Алексей Пинегин.

В этот день консультации смогли получить 125 обратившихся, 64 пациентам сделана маммография, 17 — прошли УЗИ. Проведено 215 исследований крови на онкомаркеры: 167 женщин и 48 мужчин.

Кроме того, врачи установили 11 случаев доброкачественных новообразований – фиброаденомы, узловые мастопатии, папилломы молочной железы и другие. Пациенты с выявленной патологией направлены на дообследование и лечение в онкодиспансере.