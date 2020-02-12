«Держитесь, мы поможем»: как в Тюмени изменилось отношение к закрытым на карантин россиянам

144 российских туриста из Уханя сейчас находятся на карантине в Тюмени. Они помещены в санаторий «Градостроитель». Корреспондент местной телекомпании «Тюмень-Тайм» Николай Смирнов рассказал в программе «Простые вопросы» о том, как местное население отреагировало на эту новость и как СМИ изменили общественное мнение.

31 января официально объявили, что диагноз «коронавирус» подтвердился у китайской студентки, обучающейся в одном из университетов Тюмени.

«Эта информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Не буду скрывать, что по городу пошли панические настроения, мол, вот, зараза добралась и до нас. Но хвала нашим медикам, студентку быстро изолировали в инфекционную больницу, начали лечить. Те люди, с которыми она контактировала, их практически мгновенно поместили в карантин, у них взяты пробы, и на все анализы пришел отрицательный результат», – рассказывает Николай.

Когда же стало известно, что два самолета с россиянами полетят в Тюмень и в городе будет развернут карантин, то очень многие жители отнеслись к этому крайне негативно.

«Нас тут держат за подопытных, мы все умрем, начинается зомби-апокалипсис и пора валить из Тюмени – такие были комментарии, – вспоминает журналист. – И вот тут очень хорошо сработало правительство области, потому что людям начали разъяснять, в чем они неправы».

Местные журналисты сейчас постоянно на связи с теми, кто находится в санатории. Люди живут по двое-трое в комнатах, и выходить им строго запрещено. Они буквально заперты в четырех стенах.

«В пятницу на нашем телеканале прошло ток-шоу: мы по скайпу подключали ребят оттуда из больницы и говорили слова поддержки. Было видно, как им нужна и важна эта поддержка. И в какой-то мере начало меняться отношение жителей города к этой ситуации. Очень быстро, буквально за 3-4 дня, градус общественного мнения начал выравниваться из минусовой в плюсовую сторону. И сейчас уже большая часть комментариев в сети идет из серии "Ребята, держитесь, мы поможем"», – делится Николай.

Есть ли в Тюмени дефицит масок и что показали пробы, взятые у тех, кто сейчас находится на карантине, когда людей планируют отпустить домой, об этом в видео.