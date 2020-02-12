Правительство России хочет купить Сбербанк у Центробанка

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Минфин России и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала ПАО «Сбербанк России». Сделка превысит 2,5 триллиона рублей. Документ, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство. Его обсудят 13 февраля.

Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО «Сбербанк России» по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа, сообщается на сайте Мифина.

При этом покупка пакета ЦБ в Сбербанке предполагает этапность, так как в ФНБ недостаточно средств для приобретения всего пакета одномоментно, «...Так как в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно, то есть [будет] этапность», – сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

Если законопроект внесут в Госдуму в марте, он может быть рассмотрен в ускоренном порядке и принят в весеннюю сессию, заявил РБК глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По прогнозам министерства, средства в ФНБ для выкупа у ЦБ пакета Сбербанка должны появиться за 12 месяцев при прогнозных ценах на нефть. «В целом, по нашим прогнозам, за 12 месяцев средства в ФНБ в достаточном объеме для выкупа всего пакета должны сформироваться. Конкретные даты приобретения будут определены позднее», – отметила пресс-служба.

Глава министерства Антон Силуанов сообщил, что выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты. Также, по его словам, при смене контролирующего акционера гарантии государства по вкладам граждан сохранятся.

Обсуждение выхода Банка России из капитала Сбербанка возобновилось в конце 2019 года. Тогда обсуждались вопросы как продажи, так и передачи Сбербанка правительству. Сейчас Центробанк владеет Сбербанком в формате «50 % плюс одна акция», пишет «Российская газета».