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12февраля
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сегодня, 15:00 14

Правительство России хочет купить Сбербанк у Центробанка

Правительство России хочет купить Сбербанк у Центробанка
Фото: zaym.me

Минфин России и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала ПАО «Сбербанк России». Сделка превысит 2,5 триллиона рублей. Документ, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство. Его обсудят 13 февраля.

Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО «Сбербанк России» по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа, сообщается на сайте Мифина.

При этом покупка пакета ЦБ в Сбербанке предполагает этапность, так как в ФНБ недостаточно средств для приобретения всего пакета одномоментно, «...Так как в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно, то есть [будет] этапность», – сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

Если законопроект внесут в Госдуму в марте, он может быть рассмотрен в ускоренном порядке и принят в весеннюю сессию, заявил РБК глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По прогнозам министерства, средства в ФНБ для выкупа у ЦБ пакета Сбербанка должны появиться за 12 месяцев при прогнозных ценах на нефть. «В целом, по нашим прогнозам, за 12 месяцев средства в ФНБ в достаточном объеме для выкупа всего пакета должны сформироваться. Конкретные даты приобретения будут определены позднее», – отметила пресс-служба.

Глава министерства Антон Силуанов сообщил, что выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты. Также, по его словам, при смене контролирующего акционера гарантии государства по вкладам граждан сохранятся.

Обсуждение выхода Банка России из капитала Сбербанка возобновилось в конце 2019 года. Тогда обсуждались вопросы как продажи, так и передачи Сбербанка правительству. Сейчас Центробанк владеет Сбербанком в формате «50 % плюс одна акция», пишет «Российская газета».

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Хрень какая-то!

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    все ходы продуманы)))) очередное наипало...о народа

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Дефолт?

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Наперсточники!!!

  • троль здесь

    троль здесь
    2 часа назад

    мошенничество в нереально крупных объёмов?

  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    единороссовский грабёж народа

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Правительство, тире государство, будет год собирать деньги на покупку у цб ранее полностью государственного банка. Что в таком случае за структура ЦБ, билетами которой мы пользуемся, и второе, куда они потратят эти деньги?

  • Nik_77

    Nik_77
    1 час назад

    ??? - а кому принадлежит ЦБ? Если ЦБ принадлежит РФ, то получается, что народные миллиарды из бюджета куда-то утекут!!!

  • 55

    55
    1 час назад

    Где Минфину РФ взять деньги на реализацию радужных обещаний посланных Путиным и поддержание военных действий в других странах? Оказывается все просто: надо их забрать из ФНБ. Соответственно, Минфин РФ и придумал рокировку. А по сути, как был контрольный пакет Сбербанка России у государства, так и останется, только суть существования ФНБ формально остаётся, а на самом деле меняется. При этом деньги при принятии бюджета РФ будут распределяться на формальные цели ФНБ.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Nik_77

    ??? - а кому принадлежит ЦБ? Если ЦБ принадлежит РФ, то получается, что народные миллиарды из бюджета куда-то утекут!!!



    Никто не раскрывает эту информацию, даже правительство РФ официально не знает. Вы еще спросите кому принадлежит Транснефть и Газпром (подсказка - не российскому государству и вообще не россиянину). Да и вообще мало что осталось в России российского...

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    А в следующем году Правительство ПРОДАСТ Сбербанк Центробанку, а через год наоборот.... Клёвая схема!

  • Alexx555

    Alexx555
    54 минуты назад

    ЦБ ЭТО ЕСТЬ ФИЛИАЛАЛ, ФРС США, ОН НЕ ПОДОТЧЕН НИКОЙ СТРУКТУРЕ РФ, ПО СУТИ, ПОКУПКА СБЕРБАНКА У ФРС, ЭТО АТАКА НА ЦБ, ПОЛИТИКА И ДЕЙСТВИЯ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ АНТИНАРОДНЫЙ И ГУБИТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И В ЦЕЛОМ ДЛЯ РОССИИ.

  • oenesterov

    oenesterov
    9 минут назад

    вам может желчь куда-нибудь за деньги сдавать? поинтересуйтесь, может китайцы принимают ее и в народной медицине применяют...

  • physic1

    physic1
    4 минуты назад

    Куда сдавать? Я МНОООГО могу сдать!!! НАКОПИЛОСЬ, знаете!!!

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