Очередным временным коридором Хэйхэ – Благовещенск воспользовались 20 человек

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Прибывшие прошли двойной тепловизионный контроль. По его результатам ни у кого признаков инфекционных заболеваний выявлено не было.

По аналогичному коридору из Благовещенска в Хэйхэ смогли выехать 38 граждан КНР.

Это уже шестой временный транспортный коридор на пассажирском направлении, организованный между Хэйхэ и Благовещенском для возвращения россиян.

О решении открыть следующий транспортный коридор будет сообщено дополнительно после согласования с китайской стороной не менее чем за 24 часа, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

На грузовом направлении через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ из России в Китай 11 февраля 30 машин вывезли сою, один грузовой автомобиль доставил в КНР пиломатериалы.

Уже к вечеру 5 грузовиков вернулись со скоропортящейся плодоовощной продукцией, которая прошла усиленный санитарный контроль. Помимо этого, 8 транспортных средств привезли в Россию оборудование для Амурского ГПЗ. Остальные машины вернулись пустыми.