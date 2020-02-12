Очередным временным коридором Хэйхэ – Благовещенск воспользовались 20 человек
11 февраля по временному транспортному коридору между Хэйхэ и Благовещенском в Россию прибыли 20 человек. Это 18 россиян и два гражданина Китая с видом на жительство.
Прибывшие прошли двойной тепловизионный контроль. По его результатам ни у кого признаков инфекционных заболеваний выявлено не было.
По аналогичному коридору из Благовещенска в Хэйхэ смогли выехать 38 граждан КНР.
Это уже шестой временный транспортный коридор на пассажирском направлении, организованный между Хэйхэ и Благовещенском для возвращения россиян.
О решении открыть следующий транспортный коридор будет сообщено дополнительно после согласования с китайской стороной не менее чем за 24 часа, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.
На грузовом направлении через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ из России в Китай 11 февраля 30 машин вывезли сою, один грузовой автомобиль доставил в КНР пиломатериалы.
Уже к вечеру 5 грузовиков вернулись со скоропортящейся плодоовощной продукцией, которая прошла усиленный санитарный контроль. Помимо этого, 8 транспортных средств привезли в Россию оборудование для Амурского ГПЗ. Остальные машины вернулись пустыми.
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