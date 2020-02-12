Почти 32,5 тысячи жителей Приамурья владеют оружием

Имеющимся у амурчан арсеналом можно вооружить целый город. На руках у жителей области официально зарегистрировано почти 64 тысячи единиц огнестрельного оружия. Каждый владелец имеет в среднем по два ружья или пистолета.

Как пояснили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе управления Росгвардии по Амурской области, обладателями более одной единицы могут быть коллекционеры, охотники, военные и силовики, награжденные именным оружием.

В области зарегистрировано почти 50 охранных организаций, в пользовании которых находится 520 единиц служебного оружия. Право на оружейную торговлю и реализацию боеприпасов имеют 10 юридических лиц. Кроме того, в Амурской области работают четверо частных детективов, почти 4 тысячи охранников, около 7 тысяч объектов находятся под охраной негосударственных структур.

12 февраля в России отмечен как День образования подразделений лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью. В 1969 году в управлении административной службы милиции министерства внутренних дел СССР создан 4-й отдел, на который возлагались функции разрешительной работы. В апреле 2016 года в России создана Росгвардия, одной из задач которой стал надзор за соблюдением законодательства в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельностью.

Сотрудниками Росгвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел в областном центре и районах Приамурья проверено более 31 тысячи обладателей арсенала по месту жительства. Из незаконного оборота изъято 109 единиц оружия.

В 2019 году жители Амурской области добровольно сдали 342 единицы оружия, в том числе 21 – за вознаграждение.