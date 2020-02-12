В Приамурье подорожала гречка и подешевели смартфоны

Амурстат рассказал о ценовой ситуации на потребительском рынке Амурской области в январе 2020 года. В регионе подорожали как продовольственные, так и непродовольственные товары.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2020 года по Амурской области составил 100,7 % (в январе 2019 года – 100,9 %).

Цены на продовольственные товары выросли на 0,8 % (в январе 2019 года – на 0,9 %). Крупа гречневая стала дороже на 5,1 %, ужин в ресторане – на 2,1 %,сыры сычужные твердые и мягкие – на 1,9 %, овсяные хлопья «Геркулес», говядина – на 1,7 %, сельдь соленая – на 1,6 %, соки фруктовые – на 1,5 %, консервы фруктово-ягодные для детского питания, рыба мороженая неразделанная, вермишель, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, пряники, жевательная резинка, карамель – на 1,2 %-1,4 %.

Снижение цен отмечалось на пшено – на 3,1 %, сахар – на 2,7 %, яйца куриные – 1,4 %, икру лососевых рыб – на 1,3 %, рис – на 1,1 %.

Плодоовощная продукция подорожала на 4,6 %, в том числе виноград – на 16,1 %, огурцы и помидоры свежие – на 10,9 % и 10,5 % соответственно, капуста – на 8,3 %, яблоки – на 6,2 %. Цены на бананы снизились на 2,4 %, лимоны – на 1,8 %, картофель – на 1,0 %.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в январе 2020 года составил 100,7 % (в январе 2019 года – 100,6 %). Из наблюдаемых товаров более всего подорожали: дрова (на 8,1 %), книги детективно-приключенческого жанра (на 5,3 %), шины для легкового автомобиля (на 4,3 %), кольцо обручальное золотое, порошок стиральный (на 2,6 %), легковой автомобиль отечественный новый (на 2,2 %), газовое моторное топливо (на 2,0 %).

В то же время электронный аппарат для измерения артериального давления стал дешевле на 1,3 %, паста зубная – на 1,0 %, смартфоны – на 0,9 %, электрочайники – на 0,8 %.

Цены на медикаменты выросли на 0,3 %. Настойка пустырника, нимесулид стали дороже на 3,0 %, линекс – на 2,5 %, алмагель – на 2,3 %, бисопролол – на 1,9 %. Одновременно снизились цены на глицин (на 3,1 %), корвалол (на 1,5 %), амоксициллин (на 1,4 %).

Индекс потребительских цен на услуги составил 100,6 % (в январе 2019 года – 101,1 %). Наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах подорожал в 2,1 раза, услуги организатора проведения торжеств – на 9,4 %, проезд в городском автобусе – на 6,4 %, взносы на капитальный ремонт – на 5,1 %, печать цветных фотографий, изготовление коронки, шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуги бань, посещение детского ясли-сада, ремонт брюк – на 2,3 %-2,7 %. Проезд в поездах дальнего следования подешевел на 9,2 %, пишет Амурстат.