Учительницу из Астрахани, которую подозревают в связи с учеником, шантажировали

В Астрахани разгорелся скандал вокруг учительницы и девятиклассника, которые вступили в интимные отношения. Как выяснили СМИ, группа школьников шантажировала педагога «интимным видео» в обмен на хорошие оценки.

Как сообщает Readovka.ru в школе практически все знали об отношениях взрослой женщины и девятиклассника. На одной из перемен школьники сняли видео, на котором якобы оказались запечатлены ученик с преподавательницей. После этого учащиеся решили шантажировать учителя этими кадрами ради пятёрок. Однако педагог отказалась ставить им оценки, тогда подростки стали рассылать интимное видео ученикам разных школ и родителям.

Известно, что мать девятиклассника, с которым у учительницы были отношения, заявление в полицию не подавала. Директор и подозреваемая в связи с несовершеннолетним педагог уже уволились из школы.

Учащиеся в этой школе отмечают, что учительница была хорошей, находила подход ко всем. Некоторые даже считают, что таким образом от педагога просто кто-то избавился.

«Никто не знает, кто именно записал это видео. Я на нём ничего такого не увидел. Весь класс предполагает, что учительницу могли просто подставить, чтобы устроить скандал и её уволить из школы. Мы уже догадываемся, кто это мог сделать, но никаких доказательств нет. Её по-человечески жалко», – рассказал RT на условиях анонимности один из учеников.

Как утверждают местные СМИ, учительницей, якобы заигрывавшей с учеником, оказалась 35-летняя Екатерина Савинова – преподавательница биологии, кандидат педагогических наук, победительница конкурса «Учитель года Астрахани» в 2019 году.

Ранее в США уволили учительницу из-за личной переписки с молодым человеком, которому она отправила интимные фото. В 2019 году в Питере учительницу уволили из-за ее записей в Twitter. В Благовещенске родители одной из школ возмутились тем, что учительница выкладывала в свои социальные сети фотографии с занятий на пилоне.