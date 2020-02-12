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сегодня, 15:25 9

Госдума отказалась вводить мораторий на новое повышение пенсионного возраста

Госдума отказалась вводить мораторий на новое повышение пенсионного возраста
Фото: pixabay.com

В Государственной думе РФ был отклонен законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 года. Документ рассматривался в первом чтении.

Законопроект был внесен в госдуму депутатами от КПРФ и «Справедливой России». Они предлагали законодательно запретить до 1 января 2030 года снова повышать пенсионный возраст, достижение которого дает право на страховую пенсию по старости.

Законопроект был внесен как альтернативный законопроекту о пенсионной реформе, повысившей возраст выхода на пенсию до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, передает ИА REGNUM.

Вместе с тем против законопроекта выступил комитет госдумы по труду и соцполитике, парламентарии обратили внимание на то, что «законодательство Российской Федерации не предусматривает института «моратория» на принятие каких-либо нормативных правовых актов».

Большинство депутатов согласились с позицией профильного комитета, и при обсуждении законопроект был отклонен.

Вместе с тем в 2020 году в России продолжится поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста. Право на назначение страховой пенсии в связи с переходным периодом повышения пенсионного возраста в 2020 году отодвигается до достижения возраста 56 лет и 6 месяцев у женщин и 61 года и 6 месяцев у мужчин.

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#пенсии #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • 55

    55
    1 час назад

    Да не в маратории здесь дело, а в пЕдроссовской политике. Принятие данного законопроекта очевидно бы свидетельствовало о пагубных действиях едросни вместе с ВВП против населения страны.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    "Большинство депутатов согласились с позицией профильного комитета"

    Бинго . Пенсионный возраст до 72 к 2030-му !!!!!

  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад

    наша госдума всегда голосует только за повышение налогов, пошлин, сборов

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    молодцы КПРФ и СР.



    Законопроект был внесен в госдуму депутатами от КПРФ и «Справедливой России».



    И конечно, такие активные (здесь на форуме) ЛДПР-овцы не поддержали...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    V.M.

    молодцы КПРФ и СР.



    Законопроект был внесен в госдуму депутатами от КПРФ и «Справедливой России».



    И конечно, такие активные (здесь на форуме) ЛДПР-овцы не поддержали...



    " лица стёрты , краски тусклы ...." (с)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Всё больше склоняюсь за СП голосить

  • invv

    invv
    1 час назад



    троль здесь , сегодня, 16:00

    наша госдума всегда голосует только за повышение налогов, пошлин, сборов



    а также пенсионного возраста.

  • Alexx555

    Alexx555
    1 час назад

    Никаких мораториев и обсуждений в ГОСДУМЕ, совфеде, и равно в региональных заксобраниях НЕТ!!! ГРАЖДАНЕ СИДЯЩИЕ ТАМ ПРОСТО КГОПКОДАВЫ, ОТ НИХ НИКОГДА НЕ ИСХОДИЛО И НЕ ИСХОДИТ НИКАКОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ!!! АНТИНАРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДИКТУЮТСЯ ИМ СПЕЦУЧРЕЖДЕНИЯМИ ООН, ТИПА МВФ, ЕВРОСОЮЗА ИЛИ ВТО, ОНИ ТОЛЬКО ПАЛЬЦЕМ ИХ УЗАКАНИВАЮТ.НАДО МЕНЯТЬ КОНСТИТУЦИЮ, ПО КОТОРОЙ В НЫНЕШНЕМ ЕЁ ВИДЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ, ЧТО КНОПКОДАВЫ И ДЕЛАЮТ. ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ЭТО НЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВА, А ТРЕБОВАНИЕ МВФ И ОНО ВСЯКО БУДЕТ ИСПОЛНЕНО, ПОКА У НА СУЩЕСТВУЕТ ПРИМАТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НАД РОССИЙСКИМ, ИМЕННО ЭТО И ПРИЗВАНА ИЗМЕНИТЬ ЗАТЕВАЮЩАЯСЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА, СТ15. 4,И СТ 13.2,ВСЕ ОМТАЛЬНОЕ, ЭТО ЛИШЬ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПОПРАВКИ.

  • ay

    ay
    56 минут назад

    Методички кремлеботне рассылают "телегами"? Теперь?

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