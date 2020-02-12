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сегодня, 13:52 1

В Ивановском районе при задержании дебошира был ранен полицейский

В Ивановском районе при задержании дебошира был ранен полицейский
Фото: Амур.инфо

В селе Среднебелая Ивановского района правоохранитель поручил ранение во время выполнения служебного задания. Сотрудники полиции выезжали в дом, где местный житель угрожал ножом матери.

На месте стражи правопорядка действительно обнаружили мужчину, вооруженного ножом. На требования полицейских он не реагировал. Сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу, чтобы обезвредить дебошира. Но во время захвата мужчина оказал сопротивление и ножом нанес поверхностные раны сотруднику пункта полиции «Среднебельский».

Задержанного доставили в дежурную часть. Выяснилось, что это ранее неоднократно судимый житель села 1993 года рождения. В отношении мужчины составлен административный материал по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По решению суда он арестован на 10 суток, сообщают в амурском УМВД России.

По факту применения насилия в отношении сотрудника полиции в амурском следственном управлении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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#закон #здоровье #происшествия

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Комментарии
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    13 минут назад

    Пристрелить .

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